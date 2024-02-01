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01/02/2024

咖啡功效｜飲齋啡可防肝病惡化？齋啡有3大益處！研究：喜歡齋啡可能與基因有關！咖啡因每天建議攝取上限是多少？

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    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　喜歡飲齋啡的人，通常都喜歡苦味食物，例如黑朱古力。我們以為只是口味的偏好，但早前一個基因研究顯示，原來與味道偏好無關。

 

 

研究指喜歡齋啡可能與基因有關

 

　　美國研究人員發現，喜歡飲用齋啡或espresso人士，似乎有基因對咖啡因代謝速度加快，所以同時較為喜歡苦味食物，例如黑朱古力。而原因似乎不是因為他們喜歡這種苦味，而是因為苦味令他們將咖啡因與提神扯上關係。換句話說，研究人員估計喜歡齋啡及擁有這個基因人士，將苦味與咖啡因提神功效聯繫一起，這個聯繫似乎是一個長時間的習慣。

 

　　研究人員指，由於這些人可更快代謝咖啡因，所以需要更濃、更苦的味道去刺激。因而他們對於其他苦味食物，都會聯想到像咖啡因一般提高警覺，所以對苦味食物接納度高。

 

科學研究談及的齋啡Black Coffee即是甚麼？

 

　　專欄每次提及咖啡或齋啡，讀者都想知道究竟是指那一種方法沖泡的咖啡。事實上，除非特別標明，在科學研究所指的Black Coffee，意思是指無糖無奶咖啡，並不特別規定如何泡沖咖啡。

 

飲齋啡3大益處

 

1.    防止肝病惡化

 

　　咖啡對於肝臟保護功效，有較多的研究。當中最有力的，似乎與防止肝病惡化，減少肝硬化甚至肝癌風險扯上關係。其中，一項針對肝病患者的研究發現，每天飲四杯咖啡人士，相比不飲咖啡人士患上肝硬化的風險低。事實上，外國肝臟協會推廣以咖啡去防止肝病惡化；加拿大肝臟協會建議只是每天一杯咖啡，可減少慢性肝病風險15% ；如果每天飲用三至四杯，更能減低風險達致71%。

 

2. 提升運動表現

 

　　咖啡因增強能量及改善運動表現，以曾在多項研究顯示過。其中2020年一項運動研究，審視過往21個研究，證實運動前攝取咖啡因，增強肌肉耐力與能量，同時亦增加力量爆炸性，以及改善心肺耐力。

 

3. 改善集中力

 

　　咖啡可以提神，大家都知道。不過，原來研究還發現咖啡有更多關於警覺性的益處。2018年就有一項研究，招攬了近60位成人男女，測試飲用齋啡對於情緒、認知反應速度的關係。結果發現齋啡改善反應速度，減少疲累感以及增加警覺性；另外，齋啡亦改善頭痛現象。不過，研究人員亦發現，decaf咖啡種類的齋啡，亦似乎能夠增加警覺性。研究人員推算這個效益，似乎不但來自咖啡因，可能亦能亦從咖啡來其他，植物營養素有關；亦有可能來自心理因素，志願者以為自己飲了含咖啡因的咖啡，因而增加警覺性。

 

咖啡因建議上限

 

　　一般建議咖啡因每天攝取上限為400毫克，大約是三至四杯咖啡（視乎濃度）；而懷孕女士及餵哺母乳媽媽建議咖啡因上限則為每天200毫克。

 

 

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