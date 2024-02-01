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01/02/2024

新年2024 | 龍年無立春稱盲年、寡婦年！無春盲年是不吉？7種人「躲春」有用？即睇立春前後2大注意位！

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    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　今期本來打算浩浩蕩蕩地作生肖巡禮，但因不少朋友都關心立春、盲年等問題，所以就先請生肖讓讓位，讓好春提早登場了。

 

　　立春被許多玄學術數奉為一年之始，在廿四節氣中地位超然，但壬辰龍年偏偏「兩頭無春」，即這年的立春被兔年「透支」了，而龍年的尾巴又無法「搶佔」下一年的立春，於是變了「盲年」或人稱的「寡婦年」，民間有大吉利是說法，原因是：

 

一、古時經濟以農業為主，立春是播種的時節，沒有了立春，就視之為不吉；

 

二、古人認為春天是生長的季節，男歡女愛、生殖繁衍，踫到「盲年」，會無子無後，所以有「寡年無春，不宜結婚」的說法。

 

　　其實所謂「盲年」，只是中曆法中時序推進的自然現象，並不罕見，2010虎年、2013蛇年、2016猴年都是「無春盲年」，不見得在這些年份拉埋天窗的人都有婚姻或生育問題，所以大家不要迷信，要結婚的即管結，好令婚宴業更加繽紛、推動香港經濟，為這城市更添喜氣。

 

　　針對龍年無立春，民間又有「躲春」的說法：

 

　　「青龍逢無春，七人要躲春。」

 

　　所謂「躲春」，即立春當天或前後要躲在家中，不出門。原因是這天為兩位太歲交棒的日子，這七種人若「宅」在家中，便不會被新上任的太歲發現，因而可以避免受太歲帶來壓制。這七類人包括：

 

●　屬龍的，因是本命年。

●　屬馬的，因龍年運勢有多起伏。

●　屬虎、鼠、雞的，以避免口舌。

●　孕婦和嬰兒，因為身體尚弱，忌春寒。

 

　　「躲春」的具體做法，是呆在家中。嚴格來說，甚至要立春的一時辰（兩小時）內，隔絕與外界的接觸（避免破太歲星君發現），要關上門窗、關了手機、電視、電腦等，切斷一切與世界的聯繫，還不可以吃東西或喝酒，要靜靜地坐著，但不能躺平，因為立春代表陽氣上揚，人躺著會顯得不尊重。如果跟足這些規矩，這兩小時真不知如何過？發明這個躲法人也真刁鑽！

 

　　個人認為，春回大地，無孔不入，關門關窗關機「自閉」兩小時就可換來一年順暢，那有這麼便宜的「避難神法」！

 

　　不過立春前一天和之後兩周是要注意的：

 

一、立春前廿四小時（由2024年2月3日星期六下午三時至2月4日星期日下午三時）不要做任何重大的決定或事情，因為立春前一天是四絕日，兩年的氣正在交接，人的思維和面上的氣色都不穩定，所以大事不宜。

 

二.　立春當天及之後十四日，由2024年2月4日立春至2月18日（雨水前一天），大家要調養身心，避免生病；要小心理財，盡量避免花大量金錢；要與人和睦相處，避免爭拗，這樣可以為一年之始營造良好磁場。

 

　　龍年若開篇吉利，希望全年順利。春天本是人間的好時節，若無煩事掛心頭，可望全年歲月優悠！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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