張敬軒罕談健康養生秘技！軒公凍齡全靠學尹光有一顆XX的心！自認「燥底」食過蛤蚧！Keep住身心健康靠禁X！點解減少食「遮遮早餐」？隨身求生包絕密公開

張敬軒今日又大一歲喇！作為忠實「澱粉」，喺度祝軒公生日快樂！逐漸邁向軒公的年紀，但樣貌分分鐘年輕過不少後輩，甚至比初出道時的「軒仔」還要後生，青春常駐的美貌媲美Oppa！身為「燥底」體質，自小又有哮喘的軒公究竟有何養生保健秘技？今次張敬軒就在「健康好人生」分享自己的飲食習慣和健康心得，更自爆為甚麼減少進食「遮遮」早餐！自認忠實粉絲的「澱粉」們相信亦很少聽「皇上」的健康Tips！究竟軒公最難戒甩甚麼食物？打開他的隨身包，內裏有甚麼保健法寶？

Q：「軒公誕」象徵新一年「青春告別式」，如何維持青春常駐「軒仔」外貌？

A：我入行已有一段長時間，但覺得自己好像沒有長大般。首先心境很重要，要像尹光哥哥一樣，對新奇事物保持好奇心，愈對世界好奇，就能愈保持自己在潮流之中。另外在樣貌方面，可以注意皮膚及眼部護理，例如服用適合自己的營養補充品。

Q：最著重身體上哪一個部分？呢個位置保養不當最顯老？

A：容易突顯年齡衰退的地方是我們的「靈魂之窗」——眼睛，小時候真的會不洗手就戴上及脫下隱形眼鏡，而且我有鼻敏感，很容易會在雙手骯髒時揉眼睛，但現在痕癢時就會用棉花棒「篤、篤、篤」，不會直接接觸黏膜令它發炎，我也曾試過一次嚴重的發炎。

（圖片來源：理工大學）

Q：日常生活、飲食習慣上有甚麼改變？比年輕時注意甚麼？

A：現在喝凍飲的比例比年輕時少了很多，不會甚麼飲品都需要加很多冰，甚麼在雪櫃拿出來已經足夠冰凍，避免進食過多生冷食物是因為它們會影響腸道健康，現在還會計算自己在各種營養上的攝取量，例如蛋白質。

Q：有甚麼食物較少吃？又有甚麼難以戒掉？

A：我很喜歡吃上火的食物，一些「香口」油炸品難以抗拒，但因為我是「燥底」（燥熱）體質，所以現在都比較少吃了。難以戒掉的是甜食！因為甜品會令皮膚變差，攝取過多糖份又會引起很多毛病，包括癌症，所以現在不能一星期有3、4天都吃，可能變成有1、2天Cheat day獎勵自己。

Q：見社交媒體減少分享「遮遮早餐」，為甚麼？

A：現在的確減少吃「遮遮早餐」，因為要避免攝取麩質。從小到大都不知道原來麵包、蛋撻、餅乾等都有機會包含麩質在內，但進食過多麩質會令身體慢性發炎。過去疫情幾年吃「遮遮早餐」有各種麵包，發現身體真的比以前變差，尤其會覺得四處痕癢，包括眼部及臉部，加上發現身邊同事及朋友從來沒有患過濕疹，但突然患上，而且愈來愈嚴重，就覺得這個皮膚問題需要正視，便開始戒麩質產品，或者選擇沒有麩質的麵包或麵食，不過當麵包沒有麩質後，其實就不再香噴噴，現在就算很喜歡吃，也會像甜食一樣，偶爾給自己一天Cheat Day。

（圖片來源：IG @ hinscheung）

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