外科醫生馮樹仁陪女兒參賽變長跑好手！從中學會聆聽身體：接受不確定性及Be positive！

外科醫生馮樹仁（右）表示，銘琪癌症關顧中心內病人及康復者互相幫助，令他更希望為其籌款。左為中心總幹事孫頴萃。（梁巧恩攝）

城市人一向壓力大，運動有助身體釋出安多酚助紓壓。尤其在疫情至今，不少人也面對突如其來的困擾及疾病，需要正能量去面對。作為外科醫生的馮樹仁，約8年前愛上跑山，疫情期間不但繼續跑山，也繼續其籌款活動，希望為病患者帶來一點安慰。「我（跑步）最大的得益，就是應變能力高了。」他私人執業的同時，亦有任教醫療管理，從跑山活動中，也領悟到更多風險管理。

一開始，馮樹仁只為了陪女兒參加親子障礙賽，而啟動了練跑計劃。比賽完畢後他發現練跑的感覺不錯，繼續練習之餘還發掘出跑山的樂趣。「跑山可跟大自然接觸，去到一些平常未必會去的地方。」其間，他又認識了不少新朋友，大家互相鼓勵。在不斷跑的期間，他就想是否可做一些更有意義的事。

學懂聆聽身體 作更好判斷

銘琪癌症關顧中心為癌症患者及其家屬和朋友，提供適切的支援。（受訪者提供圖片）

2018年就曾為汶川地震傷者提供骨科手術、物理治療、假肢矯形的慈善醫療團隊「站起來」義跑籌款。及至疫情到來，社會及大眾也受難以預計的疾病及防疫措施影響生活及工作，醫護人員首當其衝。馮樹仁仍然保持練跑的習慣，有助紓壓及保持健康。其間，亦遇到銘琪癌症關顧中心，理解到它們在疫情下難以舉辦籌款活動。他形容自己「心口掛個勇字」，就答應為該中心義跑籌款（見另文）。

有說長跑長遠會影響膝蓋，作為醫生的馮樹仁怎會不清楚，但他更感受到的是，跑步教會他聆聽自己的身體（listen to your body），作出更好的判斷。「比賽時身體的狀況一直都在改變，可能有時突然覺得（肌肉）很緊，甚至腳踭、膝蓋痛，你要明白自己的身體狀況是怎樣，那就要『make adjustment』，可能用不同的跑姿、不同的速度，或者用一些行山杖去幫忙。是否繼續跑下去也是自己的一個判斷，就好像做醫生，醫生其實都是不斷做判斷。」

醫生每天接觸最多的是病人，病人總是帶著問題、負能量而來。「醫生其實是trained to be negative，受訓去找一些不好的東西，變成永遠都是先向壞的方面想。」而做運動不但可獲得更多安多酚，更增加他的應變能力。「我本性是計劃型，但無論是醫病、病情的變化或甚至經營管理，很多東西是控制不到的。越野跑（跑山）都是一樣，天氣、路況甚至突然間有石掉下來，或者突然仆到打兩個筋斗。」

他形容得益之一是令自己接受「不確定性」：「人生就是這樣，會有起伏，會有一些你預測不到、控制不到事。」其二是「Be positive」，「癌症患者也一樣，沒有人告訴你一定會醫好，但並不表示一定絕望。」

每個機制均有限制 需留意

行醫以外，馮樹仁也在中大教授醫療管理，他指跑步也令他對「管理」領悟更多。如管理學上有談到盡量不要做多餘的工序。他跑步的習慣是盡量不在彎位跑，「每個彎省10cm，最後可能在整個賽事少跑1公里。」另外有關病人安全，醫院或醫療機構都有很多機制去防止意外，但為何久不久也有醫療事故，很多時日日做易「發雞盲」，看了以為做了。他指跑步時也會出現「發雞盲」，如戴帽防曬有用，但在樹底下很易因戴帽而被樹枝撞頭。「就如戴帽有好有不好，每個機制都有其限制，你要知道它的限制，要多加留意。」