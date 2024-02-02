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02/02/2024

MIRROR演唱會｜Edan呂爵安翻出Anson Lo及Jeremy遊日貼紙相！Filter太重手三人驚變「蛇精三少女」

#MIRROR #好去處 #組合 #李駿傑 #盧瀚霆 #呂爵安 #日本 #演唱會 #娛樂 #女生 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG、Moov_Music IG截圖、網上截圖

　　MIRROR將於後日（3日）舉行亞博演唱會尾場，前晚「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）在彩蛋環節大跳女團舞外，三位「少女」更神還原幾年前在日本拍攝的貼紙相，他們在貼紙相中一副「蛇精」P圖樣，完全認不出！

 

MIRROR周六舉行演唱會尾場。

晚晚都有跟粉絲互動環節。

 

　　前晚的演唱會環節由Anson Lo負責，他邀請隊友Edan及Jeremy上台，化身「外星三少女」組合。Edan解釋三人四年多前一起去日本旅行，化身戇戇（Edan）、婷婷（Anson Lo）和潔潔（Jeremy），拍下不少cute爆貼紙相，不過這個三人旅行組合無以為繼。然後他們突然送上驚喜，大跳K-pop女團medley舞蹈，包括aespa《Drama》、LE SSERAFIM《ANTIFRAGILE》、NewJeans《Super Shy》及Jisoo的《FLOWER》，令鏡粉嗌破喉嚨。

 

 

　　事後，Edan上載練舞片，笑言沒有跳開女團舞，感激Anson Lo和Jeremy陪伴練習，而Jeremy更先睇片學會跳舞再教導他們。Edan又說：「好驚會甩steps啊，會ruin（破壞）咗個表演，所以噚晚沖涼前特登開ot，淨係著住條底褲練咗一粒鐘。」

 

 

　　Edan又上載「三少女」當年在日本拍下的貼紙相，三人經過美少女濾鏡「洗禮」，個個變成蛇精樣，眼睛放大一倍加上「刀削面」，下巴尖得拮到人，認真搞笑。粉絲讚三人神還原貼紙相動作有心思：「呢幾年係外星發生咩事，變靚咗咁多」、「10年後請再影外星三中女」等，MIRROR的形象指導亦搞笑留言：「點解我我好似見到 @luiwaiyu_1030（Edan胞妹小如豬）？」

 

Anson Lo一提屋企人就眼濕濕。

教姐、教母同教父捧場！

有神徒製作橫額多謝教母。

 

　　此外，Anson Lo在彩蛋環節中透露心路歷程：「今次開演唱會，相信MIRROR每一個成員盡好力努力，唔止努力咁簡單，仲畀咗好大勇氣。因為喺過去一年，我自己每踏上一個台都好驚，但我覺得自己慢慢咁康復咗，因為有你地每一位喺度。」他特別感激家人，尤其前日生日的「教母」：「呢一年好大壓力，唔敢同屋企人講，驚你哋擔心…人大咗好想爸媽過安穩日子，唔好擔心個仔…我喺IG po嘅食物，餐餐都係我媽咪煮。」他帶領神徒唱生日歌，送給到場睇騷的「教母」。

 

Anson Lo一向好孝順。

 

轉載自: 晴報

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