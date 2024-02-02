小米手機｜$2,999入手Redmi Note 13 Pro+ 5G！有旗艦手機表現、超高性價比！2億像素主鏡頭拍攝畫質極好

小米新推出的Redmi Note 13系列，涵蓋了中階及入門級選擇，型號繼有Note 13 Pro+ 5G、Note 13 Pro 5G、Note 13 5G以及Note 13。其中Note 13 Pro+ 5G為頂級型號，定價不到三千元卻有旗艦級手機的表現。

Note 13 Pro+ 5G單是外型已經吸引，從外表來看感覺並不是中階手機，機身用上獨特雙色機身，兼提供了黑、紫、白三色選擇。最重要一點，手機支援IP68防水防塵，在Redmi系列手機首次出現，官方亦稱手機在出廠前經過不同的測試程序，包括3,000次防壓力測試、300次滾筒測試、28,000次微型跌落測試及10,000 次USB界面測試等，以確保耐用程度。

Note 13 Pro+ 5G支援屏幕指紋解鎖功能。

Note 13 Pro+ 5G機身用上獨特雙色機身，兼提供了黑、紫、白三色選擇。

機頂設有紅外線埠，可用作無線遙控器使用。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

筆者覺得Note 13 Pro+ 5G 有旗艦手機味道，主要是搭載了高質素的雙曲面熒幕。這個6.67吋AMOLED熒幕提供了2,712 x 1,220解像度，支援Dolby Vision、DCI-P3廣色域、1,800nits峰值亮度及120Hz刷新率，還以Corning Gorilla Glass Victus保護。此外，Note 13 Pro+ 5G設有雙立體聲揚聲器，兼支援Dolby Atmos音效，整體有極高的親聽體驗。

Note 13 Pro+ 5G 搭載MediaTek Dimensity 7200-Ultra處理器，內置12GB記憶體和512GB儲存，更可透過記憶體擴展功能為系列提供額外12GB記憶體。在這個規格的配搭下，Note 13 Pro+ 5G的安兔兔測試得分超過72萬，基本上已經任何的使用需要。還有的是，手機本身內置5,000mAh電池，支援120W HyperCharge快速充電之餘，跟機也會附送120W充電器，19分鐘即可為手機充滿電。

Note 13 Pro+ 5G支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

採用USB Type-C介面充電，支援120W HyperCharge快速充電。

手機內置12GB記憶體，更可透過記憶體擴展功能為系列提供額外12GB記憶體。

Note 13 Pro+ 5G 搭載MediaTek Dimensity 7200-Ultra處理器，安兔兔測試得分超過72萬，基本上已經任何的使用需要。

Note 13 Pro+ 5G配搭三個主鏡頭，分别是2億萬像素廣角、800萬像素超廣角及200萬像素微距，其中廣角鏡頭用上1／1.4吋感光元件，配合f／1.65光圈、Tetra Pixel像素合併技術及OIS光學防震之下，能拍攝出高畫質的相片。手機提供兩倍及四倍無損變焦功能，拍攝後的相片也可透過AI來進行後製，如主體消除、AI 虛法效果及寵物美化等等。

設有三個主鏡頭，包括支援OIS光學防震的2億像素廣角鏡頭。

Note 13 Pro+ 5G提供手機提供兩倍及四倍無損變焦功能。

2億像素主鏡頭拍攝出的相片有極好的畫質，在中階手機來說是有水準。

熒幕上方設有1,600萬前置鏡頭。

總結

筆者認為Note 13 Pro+ 5G最吸引之處，是中階手機價錢就能擁有旗艦手機的使用體驗。縱使手機的效能並不是頂級，可是在同價位手機來說已經是有水準表現，整體來說就是有極高的性價比。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 7200-Ultra 2.8GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,712 x 1,220像素，6.67吋多點觸控CrystalRes AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 / TD-LTE Band 38/40/41 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 2億萬像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：181.4 x 74.2 x 8.9毫米

重量：204.5克

售價：$2,999

查詢：小米 3077 3620