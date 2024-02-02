區塊鏈是甚麼？陸小鳳可能係史上第一位用Blockchain技術？區塊鏈技術不能和加密貨幣混為一談！

金庸和古龍是上世紀兩大武俠小說作家，其作品不斷重覆翻拍成電影和電視劇，金庸先生寫的是江湖，貫穿在真真假假的歷史人物當中，而古龍說的是武林恩怨情仇，沒有記錄年代，瀟灑到一點歷史包袱也省得背上，江湖比武林複雜，因其包含武林以外的事項，但兩大高手文筆風格迴異，令人看得賞心悅目。

古龍先生以古代占士邦為題材的陸小鳳系列，而TVB在70年代拍的決戰前後更是令人記憶猶新，尤其是黃元申飾演的西門吹雪和鄭少秋破格做歹角的葉孤城在紫禁之巔一戰，筆者仍能津津樂道，很奇怪的是除了這幕之外，之前的故事很少人記得，原來這是第一次區塊鏈技術在此時發生。

兩大高手在皇上屋頂決戰，盲的花滿樓也想看，換了是今天也是一票難求，需求大便會有假票出現，為了杜絕假票便用了禁宮限量版的疋布做了五條緞帶成為入場門券，由於布疋手工精美和獨一無二，便令到緞帶難以複製，故成為劃時代的防偽標籤，陸小鳳便是第一位用了區塊鏈技術的人，很多別有用心或不懂而裝懂的人常常和加密貨幣混為一談，絕對是誤導群眾，加密貨幣只是用了區塊鏈技術其中一種產品而已。

區塊鏈就像鈔票中的防偽浮水印、或大閘蟹腳的防偽3D戒指一樣，只是用來區分辨真假貨品，舉例我有一家咖啡店，有一天有很多人到店裏展示電子優惠VIP 卡說可免費享用咖啡，我怎能區分真與假，就是要倚賴區塊鏈技術，因為它可以追溯到源頭是不是由我發出，中間經過甚麼人也通通知道，有些副本備案到不同人手裏，令到它不能作假而已，概念並不複雜，我們只要知道它有甚麼功能便可以，正如我們只需要知道怎樣分真假鈔票一樣，浮水印怎樣弄在的技術就由專業人士負責，我們不需要為此操心，中國政府科技領先全球，正加大力度研究數字貨幣，便要利用區塊鏈技術去防數字偽鈔，令到使用者百分百安心，一出亂子便會影響國家金融體系，不得不嚴肅處理。