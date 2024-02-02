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02/02/2024

Galaxy S24｜AI手機崛起！生成式AI成智能手機市場新戰線！Samsung奪得先機，Apple能否逆勢反擊？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　三星（Samsung）發表以生成式AI掛帥的新一代旗艦手機Galaxy S24，揭開了智能手機市場的新戰幔——預計AI手機將於2024年迎來強勁爆發，三星將成為此板塊的領頭羊；蘋果（Apple）則因未能及時跟進，被外界看衰未來一年出貨量或會大幅下滑，更有機會被三星奪去市場龍頭寶座。在生成式AI領域處於弱勢的蘋果，將會如何密謀反擊呢？

 

三星AI手機靠Google Gemini

 

　　2024年1月18日，三星正式發表Galaxy S24系列，主打生成式AI功能，當中以手機通話即時繙譯功能最為實用。譬如，用戶直接致電給日本酒店，以英語說出訂房要求，Galaxy AI隨即啟動語音繙譯功能，由AI代說日語跟酒店溝通。此外，Galaxy AI又能識別會議中多位發話者，自動把各人語音轉錄為文字，再寫成摘要；AI筆記助手可替摘要文字自動排版，讓內容變得井然有序。

 

三星於2024年1月18日在美國加州舉行Galaxy S24全球發表會，新機以AI手機之名發布，廣受全球市場關注。（圖片來源：翻攝自三星YouTube官方影片）

Galaxy S24 Ultra跟蘋果iPhone 15 Pro同樣採鈦合金邊框設計，讓手機更輕更耐用。（圖片來源：三星官網）

 

　　如用Galaxy S24拍照，AI系統也會自動進行修圖；就算是從前拍下的相片，都可以要求AI幫手修圖，甚至生成相片邊界以外的背景圖像。Galaxy AI背後由Google提供技術支援：Galaxy S24本身已預載小型的AI模型Gemini Nano，如有需要則可透過雲端使用較高階的Gemini Pro協助運算。

 

Galaxy S24 具有AI通話即時繙譯功能，連同中文在內，首輪會有13種語系同步推出。圖中示範西班牙語與英語互相繙譯的對話效果。（圖片來源：翻攝自三星YouTube官方影片）

 

生成式AI為手機帶來吸引賣點

 

　　近年智能手機的規格提升幾乎已達天花板，令產品缺乏突破性賣點吸引消費者，以致市場增長陷入停滯。生成式AI的誕生，已被業者視為創造產品差異性的新契機。手機晶片龍頭聯發科董事長蔡明介表示，看好AI為手機市場帶來的發展，預計AI手機的滲透率將以直線成長。另一晶片大廠高通（Qualcomm）總裁暨執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）更指出，現已進入生成式AI時代，AI發展將改變手機等終端裝置。

 

　　為甚麼幾乎所有業者皆看好AI手機的發展呢？究其原委，目前ChatGPT等生成式AI工具都要在雲端平台上進行運算，如能改在手機上直接運算，可以減少資料傳輸雲端的頻率，並縮短資料處理的時間差，令AI運算效率得以進一步提升。當AI手機的運算能夠自給自足，無需經常連接雲端，這樣更能有效降低資料傳送過程中的私隱外洩和資安風險了。

 

顧客愛買高階機有利於AI手機

 

　　除新形態的AI手機加入市場外，消費者的購買模式亦發生了巨大轉變。市調機構Counterpoint Research高級分析師瓦倫·米甚拉（Varun Mishra）指出，考慮到智能手機對日常生活的重要性，現時消費者願意花更多錢，購入足以長時間使用的高質機型，而且很多用戶也認為擁有最新款旗艦級手機已是身份象徵。因此Counterpoint評估，縱然2023年整體手機市場銷售數字下滑，但高階手機銷量增長率卻達到6%，創下歷史新高。

 

　　如此市場氛圍自然對AI手機更為有利。Counterpoint進一步預測，2024年AI手機出貨量將逾1億部，到2027年更有望超過10億部，而三星將會是此市場區隔的領導者，未來幾年將佔據近50%的份額。預料繼Galaxy S24系列之後，各手機品牌將爭相推出內建AI功能的新款高階機。

 

蘋果收購AI初創，招攬AI人才

 

　　AI手機來勢洶洶，作為市場龍頭的蘋果在這方面卻看似無甚作為，遠遠落後於對手。但事實上，Apple早已默默備戰，暗地裏加大對生成式AI的投入。私募市場數據平台PitchBook的資料顯示，2017年初以來，該公司併購了21家AI初創企業，最近一次是2023年初收購AI影像壓縮技術初創WaveOne。

 

　　再者，蘋果多年來都有積極延攬AI技術人才。例如2018年從Google挖來的AI資深主管約翰‧詹南德雷亞（John Giannandrea）。近年，跟AI相關的職缺招聘貼文中，近一半的職位描述皆包含「深度學習」（Deep Learning）字眼，這跟生成式AI的神經網絡演算法有著密切關係。另外，Apple在2023年上半年增加31.2億美元（約243.36億港元）的研發開支，據悉主要用於生成式AI的開發。

 

仍有待殺手級手機AI應用誕生

 

　　蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）在最新一季財報會議中證實，現正在開發生成式AI軟件功能，預計在2024年內可提供給用戶使用。他強調，蘋果將繼續在AI領域投入大量時間和精力，並會在2024年晚些時候分享該公司現正進行的AI開發細節。

 

市場猜測，蘋果新一代手機iPhone 16的硬件規格或許變動不大，惟軟件部分可能會隨著2025年6月發布更新的《iOS 18》，引入生成式AI功能。（圖片來源：蘋果官網）

 

　　《彭博社》（Bloomberg）早前報道，蘋果將於2024年釋出的《iOS 18》作業系統，或許會是史上最大更新。Apple歷來的重大軟件更新，都會在每年6月舉行的WWDC開發者大會上發表。摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，該公司可能會在WWDC 2024上公布《iOS 18》，並搭配基於生成式AI的強化版Siri。大摩非常看好AI手機的前景，更因此而上調2024年手機出貨量的增長預測至4%，2025年則有望成長到4.4%。

 

　　不過Counterpoint認為，盡管AI手機是2024年手機市場的亮點，惟有關AI功能只處於初步發展階段，仍未強大到可以吸引消費者一窩蜂換機，預計2024年整體手機市場走勢可能是低度反彈，未必會有很大升幅。由此看來，AI手機能否成為市場救世主，端看未來能否研發出殺手級的手機AI應用，讓消費者覺得非換機不可。

 

延伸閱讀：

Apple蘋果生成式AI大落後！從Siri、iOS、App三方面發力狂追，研發Apple GPT挑戰ChatGPT！

AI PC元年降臨！Intel、AMD搶推NPU處理器，高通轉攻電腦晶片市場，重塑全球科技版圖？

 

 

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