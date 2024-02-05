非農就業數據擊碎3月減息夢

對於3月減息派，無疑在上周經歷了絕望時刻。美國聯儲局主席鮑威爾聲稱3月減息並非基本場景(not base case)，此言重擊了減息樂觀派；接下來超強的非農就業數據，則直接活埋了任何3月減息的希望。FOMC會議和鮑威爾講話前，利率掉期價格顯示交易員認為有超過50%的機會，FOMC將在3月啟動降息周期，聯儲局會議之後概率降至38%，就業數據一公布概率徑直跌破20%。FOMC會議後的三天，對利率敏感的兩年期美國國債收益率漲了18點，債市大跌；股市則繼續慶賀經濟軟著陸，加上兩隻重磅科技股亮麗的業績，標普和納指齊創新高。



減息預期推後，美元對幾乎所有主要貨幣都升值。美國頁岩油生產捲土重來，原油價格大幅下挫。大宗商品價格普跌，金價反彈。英國央行修改立場，開始討論降息話題，不過需要看到更多通脹受控的證據。日本銀行行長植田和男發言，令市場感受到他準備著手修改收益率曲線管理政策。亞丁灣危機繼續升溫。



美國1月非農就業人數暴增353K，差不多比市場預期的多出一倍；時薪按月增長0.6%，vs預測的0.4%；醫療、商業服務和專業人士引領了新就業機會，零售業也很強勁。統計方法的修正，可能將部分季節性暫僱人士納入其中，單月數據一般也比較波動，但是同時也不難得出結論：美國的勞工市場依然十分熾熱，服務業通脹的傳導機制尚未被阻斷。

醫療、商業服務和專業人士，引領了美國的新就業機會。(Shutterstock)





這裏不得不談exceptionism，即本周期的特殊性。經濟周期走到尾聲，居然還有如此強勁的就業增長和工資增長，簡直是不可思議，既與過往周期的經驗不符，也難用常規的經濟學來解釋。這對政策決策者、經濟學家和金融市場，都是一個謎。既然是謎，就有超乎認知的不確定性。除了就業和時薪，密歇根大學的消費信心指數上漲幅度是2005年以來最大的。



筆者認為，本經濟周期背後有著不同往常的增長動能、就業動能和通脹動能，使得它的軌跡不同。常規思維和歷史圖表，未必可以推導出未來的經濟和通脹走勢。首先，勞工市場對通脹的預期，觸發了40年所未遇的成本拉動型通脹；其次，生產鏈重置和去化石能源，墊高了物價的平均水平，地緣政治事件進一步增加了成本不確定性；再者，西方國家的量化寬鬆政策，既刺激了消費，又加劇了物價上漲，這個變數的研究並不足。



聯儲局主席鮑威爾在1月例會後的記者會上同時發出兩個訊號。首先，針對市場對3月減息的預期，鮑威爾強調「我們並不宣告勝利」、「我不認為我們在3月會議上可以達到足夠的信心……（3月減息）不是基本場景」；同時，他又對未來進入利率下行周期，作出了較大篇幅的闡述，暗示降息也不遠了。期貨市場推後了首次加息時間點的預期，但依舊維持今年減息6碼的預期，vs聯儲局12月點陣圖的3碼減息，所以聯儲局和華爾街關於減息時機與力度的角力並沒有因此而平息。



扣除房租部分，美國的PCE通脹已經達到2%的政策目標，所以政策制定者的確有了政策轉身的空間。然而，物價的下降，基本上全部來自能源通脹及供應鏈通脹，服務業通脹並沒有出現根本性的改觀。強勁的就業市場繼續推動工資上揚，催生著工資和服務價格的連環上漲。貨幣收縮對經濟的主要抑制作用，在需求端、在勞工市場。現在有跡象顯示需求會明顯降溫，但是就業放緩的步伐緩慢、反覆，迫使聯儲局需要等待更確鑿的證據後，再實施政策轉向。



以目前的經濟增長走勢，其實聯儲局並不需要盡快減息。軟著陸場景下，維持利率不變，可能是更好的政策選項。但是資金成本持續高企，可能催生金融風險，紐約區域性銀行出現不穩，就是一個證據。同時，拜登政府的財政赤字，仍在以空前的速度積聚著，政府的發債需求很大，減輕利息成本的壓力也很大。財政部支付的利息成本，已經超過了美國的國防開支。



筆者預測，聯邦基金利率從今年年中開始下調，今年減息4碼。聯儲局收縮資產負債表(tapering)，從第二季度開始減碼，大約一年後停止量化緊縮(QT)，市場流動性出現新的均衡點。調整QT可能比降息對市場的影響更大，只是力度調整更難預測。



聯儲局在利率政策上的改變，勢必對全世界帶來連鎖反應。英格蘭銀行的口風已變，歐洲央行的口風也會變。預計歐洲也可能在年中開始減息，全年減息4碼。美元匯率有一點貶值的空間，但是幅度未必大。在全世界重回減息的環境下，暫時看不到有大幅升值潛力的大貨幣，也就限制了美元的下行空間。美國利率下行，利好新興市場貨幣和資產。



本周數據焦點：1）中國的信貸和社融勢頭，CPI也值得留意；2）美國服務業ISM。

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