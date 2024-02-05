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05/02/2024

杜鵑啼血

#矽谷銀行 #美國經濟 #財金大勢 #社區銀行
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　　古文人以杜鵑鳥在春季啼鳴，而杜鵑花（紅色為主）又於3月盛放，兩者拉在一起便有杜鵑啼血之說。今年3月美國的小型社區銀行，會嘔血。

 

　　何故？

 

　　去年3月，美國矽谷銀行爆煲，美聯儲局QE，向銀行業推出一年期的銀行定期融資計劃（BTFP），定於今年3月11日完結，並肯定不會延展，因為這個QE被一些銀行鑽了空子。

 

　　自去年11月起，這個BTFP的融資猝然增加（圖一），原因不是銀行危機增加，而是有銀行以較低的息率向BTFP貸款，然後以多餘準備金(Excess Reserves)的名義以較高的利率回存美聯儲局，最大的息差得益可達65點子（圖二）。美聯儲局亦得悉這個漏洞，所以在今年3月11日，必定會取消這個BTFP。

 

 

 

　　但問題來了，是否所有的銀行都解決了自身的水緊問題、可能被擠提的危機，都不用再向美聯儲局的BTFP拆借資金？如不，他們的資金來源又將如何？

 

　　美聯儲局明示暗示可向貼現窗拆入資金，但貼現窗和BTFP如無分別，為何一年前，要特別設立BTFP而不沿用傳統的貼現窗去為銀行提供解困資金？

 

　　上周五（2日）本欄提出紐約社區銀行(美：NYCB)股價於上周三（31日），跌近矽谷銀行時水平（圖三），之後一日，紐約社區銀行股價更進一步下挫，跌近2000年時水平。另外有家阿萊恩斯西部銀行(美：NYCB)其股價於上周四（1日）亦急挫（圖四）。齊昂銀行(美：ZION)、嘉信理財(美：SCHW)、亨廷頓銀行(美：HBAN)、太西銀行(美：PACW)等社區銀行股價亦大跌（圖五）。

 

 

 

 

　　這個股跌危機，不單普見於美國的社區銀行，就遠連日本的青空銀行股價亦急挫（圖六），原因？跟美國的社區銀行股價下跌原因同。

 

 

　　美國社區銀行除多持有大量低息的美國國債，當美儲局迭連加息後，這些美國國債就成蝕本貨，把資本鎖死。更要命的，是他們大多把另餘的資金就貸予社區內的商業商場物業。在疫情期間，不少商業物業和商場都被空置，這些貸款亦將成呆帳。

 

　　日本不少銀行也一樣買美債，買美國的商業抵押票據。今時Aozora應只是第一家爆煲，稍後，相信不少美日小型銀行都會傳出爆煲消息。

 

　　3月杜鵑啼血，會否啼到美聯儲局嘔血？

 

　　不少人認為美儲局3月不會減息了，但筆者仍然偏執，睇下點？支持我這偏執的，是美國的商業物業貸款危機解決了嗎？

 

　　不過如美聯儲局真要3月減息，是美聯儲局嘔血，對市場也不會是好。故今年1月18日筆者有文指出：「3月減息是凶兆」（圖七）。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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