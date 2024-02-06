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06/02/2024

韓國瑜掌立院，外媒錯判實況

#台灣熱話 #韓國瑜 #立法院長 #國民黨 #民進黨 #兩岸關係 #政治
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　台灣大選剛剛底定，重頭戲輪到等同國會的立法院長選舉，結果由國民黨的搭檔勝出。長久以來，台灣的立法院長選舉很少像這次引起外國傳媒高度關注，原因是院長寶座落入親中色彩濃厚，而且具高度爭議性的國民黨立委韓國瑜手中，讓部分習慣偏幫綠營的西方傳媒，趁機創作「賣台」以及北京借由韓國瑜掣肘民進黨當局兩岸政策的聯想。

 

　　外國傳媒及台灣綠營支持者對韓國瑜的親中印象，源自於他當選高雄市長後，2019年3月訪問港澳時，除了與時任特首林鄭月娥會面外，還打破台灣官員禁忌，與港澳中聯辦主任王志民及傅自應會晤，當場被貼上「賣台」標籤。

 

國民黨立委韓國瑜（右）和江啟臣（左）當選立法院正副院長，部分外國傳媒形容為親中派獲勝。

 

　　韓國瑜2月1日當選立法院長，《日本經濟新聞》、《朝日新聞》等傳媒均發出即時報道，有趣的是多間日媒標題都清一色加上「親中派」三個字。更有外國傳媒記者擔憂地打聽台灣的備位元首制度，原來他們誤以為台灣採用美國制度，若總統和副總統在任時去世，就跟美國由眾議院議長備位一樣，立法院長將繼任總統位置。這樣的話，北京只要一次過暗殺總統、副總統，韓國瑜就能順理成章成為領導人，統一指日可待。

 

多間日本傳媒報道韓國瑜當選立法院長時，在標題中加上「親中派」。

 

　　但令他們失望的是，依照制度，正副總統去世後，行政院長也只能暫代最多三個月就要舉行補選，立法院長根本不在備位名單。

 

　　韓國瑜當年掀起旋風並高票當選高雄市長後，見獵心喜立即爭取成為國民黨總統候選人。高雄市本屬綠營大票倉，勝選誠屬不易，可惜韓國瑜太過自我膨脹，背棄對市民的承諾，馬上令民進黨找到罷免他的理由。最後韓國瑜總統選舉大敗，亦被高雄市民罷免了市長職位，在政壇一直沉寂到現在。

 

　　有了高雄市長任內罷免成功的例子，韓國瑜上周四（1日）中午當選院長後，「罷免立法院長」瞬間躍上Google熱搜排行榜，更有趣的是搜尋者絕大部分來自高雄市。不過，法律並沒有罷免院長的規定，只能改選。改選則需要全體立委的三分之一提議，並得到出席立委三分之二席以上的通過，才可能啟動換人程序。依照目前立法院的席次比例，民進黨有足夠票數發動改選程序，但由於綠營立委並沒有過半數，通過機會渺茫。

 

　　外國傳媒推測，韓國瑜接掌立法院後，改變民進黨當局兩岸政策亦不可能發生，因為政策權仍在陸委會和行政院手上，立法院無權干涉。但是蔡英文任內限制和大陸交流的法令，例如限制抖音等平台在台灣使用的《數位中介法》，在新一屆國會登場後，勢必被國民黨阻擋，未來四年通過機會不大。

 

　　韓國瑜掌管的立法院雖然不能改變當局的兩岸政策，但卻有審查和調整政府部門預算的職權。換言之，可以透過調動預算比例，資助藍營執政縣市及相關團體，進行兩岸交流。而且在限制兩岸交流相關法令無法通過的情形下，政府以政治手段干預的籌碼減少，未來四年兩岸各種交流勢必增加，有助於緩和兩岸民眾的誤解。在賴清德主政下，具有半官方形式的往來很難發生，對峙形勢也不會改變，但至少其他形式的交流可望增加。

 

　　韓國瑜的爭議性高，個人特質鮮明，所以雖然討厭他的人多，喜愛他的所謂「韓粉」也不少。可以確定的是，在韓國瑜當上院長之後，立法院起碼絕對不會沉悶無聊，就算要吵要打，也會轟轟烈烈。

 

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