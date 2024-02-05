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05/02/2024

楊千嬅50歲跟歌迷過生日！大爆自己低潮曾刻意扮開心！生日會上爆喊：CD碎到一地都係，個心好痛

#楊千嬅 #50歲生日 #東蒲 #影視娛樂 #生日 #歌迷會 #歌迷
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　　楊千嬅早前50歲生日，人生到達半百的大日子，她選擇與歌迷會一起度過，舉辦近千人的《MEET YOU AT THE HALFWAY MINI CONCERT 生日限定》大派對，除了選唱了不少平日少唱的歌，讓歌迷驚喜萬分之外，亦把自己這幾年的經歷及心路歷程公開，用作鼓勵所有愛她的朋友，希望大家於人生面對困難時要學識不要放棄自己，對話真情流露令歌迷們大為感動。

 

 

 

 

　　早前千嬅正日生日，在香港「東蒲」搞生日派對，她說：「我係香港出生長大，我一早決定50歲一定要喺呢度同家人同朋友過，好多謝你哋陪我過呢個生日，我真係冇諗過自己唱歌會唱到半百（歲），除咗感恩、感激，呢段咁長人生路程，回頭望係非常精彩，亦從冇遺憾。今日嚟得嘅朋友，我知你哋已經係我家人，感謝你哋多年來選擇咗我，聽住我嘅歌同我一齊成長， 我好耐冇喺香港表演，我唔想喊呀，喊完鼻涕又變痰，唱唔到好唔抵。」

 

　　千嬅獻唱出《偷生》、《嬅麗緣》、《我是羊》、《稀客》等歌曲，主動跟歌迷傾偈:  「呢幾年你哋過得好嘛？我知大家走過唔同經歷，都一定係非常之唔容易，我自己都經歷咗好大考驗，相信大家都目測到我嘅過程，感謝曾經好擔心我嘅朋友，你哋唔駛擔心我，我過得好好！係，過程係好唔容易，但係我終於知道，楊千嬅出生就係要學識解決問題，我發現我回望人生，我都係笑比喊嘅多，都係開心嘅人生。 過去嘅日子，經歷高山底谷，得到好多養份同智慧，我今日好想分享畀大家聽，之前嗰幾年其實都幾難過，你見到我唔係好出嚟，匿埋咁耐，時肥時腫，被人影到『畸形樣』，哈哈哈......新時代網絡風暴係一個好震憾嘅經歷，我乜都遇過晒， 幾十歲人我同自己講，有咩未見過？ 真係低處未算低，當我經過呢段日子，我發覺自己真係好強大，今日好感恩，上天比我係有力氣時，經歷呢個浩瀚人生。」

 

 

 

 

 

 

 

 

　　她又真情流露同大家分享情緒問題，「低潮嘅情緒係無色無味，當人負面時，要容許自己唔開心，我都試過死頂，唔想被人知我唔開心，刻意扮開心嗰陣，嚇親好多人，大家好擔心我，嗰一刻我又迷惘又唔知發生咩事，好困擾。尤其見到自己啲音樂、CD碎到一地都係，個心好痛，我連朋友都唔敢再關注，你鬧我冇問題，唔好鬧埋我啲朋友，諗住一個人撐唔好害人，曾經我覺得好恐怖，所以首先選擇熄機，唔好睇唔好理，唔好聽，休息啦，畀自己時間消化。我點企得番起身？係你哋（歌迷）畀咗好多力量我，你哋好多人PM我，畀好多鼓勵我，其中有一個歌迷，佢將我多年來上台講得獎感受的說話，剪咗幾分鐘片比我，好似成三分幾鐘，我一路睇一路喊， 原來我同人講過嘅嘢，曾經幫到人，最後今日幫番我自己， 我發現困難時只有係自己救自己，唔好放棄自己。今日我想同愛我嘅人講，希望你記得，面對任何困難，記住有心跳就有希望，唔好放棄自己。我希望你哋可以愛自己，要有健康身體，永遠面對挑戰最高難度時，加油提升自己嘅能量，遇到最壞最唔開心嘅事，都係可以逆轉， 入得呢個會，有番咁上下POWER，我進化你哋同我一齊進化，一齊進步！呢個係『千嬅群英會』嘅精神，我五十歲都做到，你哋咁後生，你哋可以活得更精彩！重點放喺當下，記得所有人對自己的美好，好好珍惜愛你嘅人 ，照顧好自己，咁先可以繼續做自己想做嘅事。 大家聽住我嘅歌，就可以似我保養得自己得咁好。」全場歡呼拍掌時，千嬅再笑指，「我唔係話保養得好個樣，我係話呢度，個腦。」大家又即報以熱烈掌聲。

 

　　講心聲期間，千嬅多次死忍眼泛淚光，最終忍不到爆喊，她搞笑大叫，「死啦，化咗好耐㗎隻眼妝，我呢個水瓶座好跳，唔知自己講緊咩啦，你自己砌番埋佢啦。人生無去無來，音樂係有來有住，我會努力做更多新作品，唱多啲歌，希望可以繼續鼓勵到你哋。世界很大，人好渺小，我哋要好好活好每一日 ，將好嘢互相分享，希望大家心中可以充滿愛！」歌迷向她大叫「我愛你」，她則幸福笑著開心回應，「多謝你！」聚會來到最後，大會推出大生日蛋糕，全場同千嬅合唱生日歌，活動完結，歌迷仍留在現場不斷呼喚楊千嬅，不願離去，不停大叫安歌安歌，千嬅就跑出去同大家講，「真係唔可以留啦，個場係十點關門，我生日剩番兩個鐘，你哋俾我同屋企人同朋友過啦。」歌迷才不捨離開。

 

 

轉載自: 晴報

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