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05/02/2024

美斯及國際邁亞密抵港當日停機坪有事發生？影完合照即離開！司儀叫不住球員：工作人員過早cue球員落台

#美斯 #娛樂 #國際邁亞密 #足球 #世界盃 #司儀 #香港大球場 #阿根廷 #運動員 #影視娛樂
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　　阿根廷球王美斯訪港，首日「國際邁亞密」團隊抵港時，由於剛完成賽事就坐長途飛機來香港，所以一眾球員都表現得一臉疲態，在停機坪的合照儀式中，影完首幾張大合照就離開儀式台，就算女司儀用英文狂嗌大家留步，最終都越叫越走。而美斯抵達下塌酒店時，未有機會跟在場守候的粉絲們打招呼，似乎真的非常疲倦。不過經過休息後，美斯在香港大球場練習賽時重現笑容，更不時向在場的球迷微笑揮手，非常親切。

 

（《無線新聞報道》電視截圖）

（《無新聞報道》電視截圖）

 

　　Tatler XFEST 香港嘉年華是國際邁阿密 CF首次參與的國際巡迴賽，今日在香港大球場正式展開，參賽球員均為全明星陣容，包括美斯、隊友路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suárez）、佐迪艾巴以及沙治奧布斯基斯等。國際邁阿密CF 球星包括八次金球獎得主、阿根廷世界盃冠軍隊長美斯（Lionel Messi）與隊友佐迪艾巴 （Jordi Alba）以及沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets），昨日經過休息後，應邀與香港退役運動員兼殘奧六金得主蘇樺偉、香港特殊奧運會足球隊成員李浩勇、香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮，以及願望成真基金的兩位願望童會面，將「希望」的力量延展開去。活動上，兩位從小熱愛足球的願望童「願望成真」，還有蘇樺偉、李浩勇及莫儉榮亦能近距離與偶像接觸。巨星美斯及隊友佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯在國際球壇舞台上的身姿仍歷歷在目，他們面對幾位小球迷表現非常親切友善，美斯更特別為其中一位願望童送上簽名相留念，令他十分興奮雀躍。

 

 

　　至於首日在停機坪擔任司儀工作的楊鎧瑧（Patrizia）在IG撰長文重提當日記者會的經過，「事情過咗一日，本來唔打算講太多，但作為當事人，再唔為自己發聲好似於理不合。尋日嘅歡迎儀式，大家睇到嘅係截取嘅台上片段，直播未必睇到台下狀況，事後睇返工作人員嘅影片，研究下點解事情會咁發生，發現當時台上合照途中（喺thank you小朋友離開前）台下有工作人員，過早cue球員落台。主辦單位事前已經同對方溝通好晒流程，對方亦有派代表參與彩（綵）排過程亦同意安排。我不斷反思自己仲有冇任何嘢可以做，除咗衝出去截住佢哋，我真係諗唔到仲有咩更得體嘅做法，但行出去截住佢哋，無論位置定崗位上都唔係當時嘅選項之一，加上球隊一早已經話咗唔俾任何人接觸球員。而至於流程設計、對方是否配合，呢啲都係我能力範圍外，並唔係事不關己，可以做更好嘅地方一定有，但想同大家講嘅係，去到呢啲規模嘅活動現場，即時決策已經唔喺司儀手上。」

 

（《無新聞報道》電視截圖）

（《無新聞報道》電視截圖）

 

　　Patrizia坦言當時已經盡力挽救情況，但收到不少網友或者同行提出好多意見，她續言：「一個活動涉及單位好多，不過司儀一定係首當其衝。有同行話點解唔用廣東話叫工作人員出嚟，但有無諗過喺全港media直播途中，用廣東話叫工作人員、而球員都係繼續走，情況就會由尷尬升級為狼狽，係連主辦單位嘅面都落埋。俾得咁嘅意見嘅人，可能無太多做過呢類型活動嘅經驗，個人認為司儀處理突發事件，唔係為咗"展現自己嘅能力"，因為司儀從來唔係舞台上嘅主角，點樣喺電光火石之間同時顧全大局先更有意義。」

 

　　Patrizia收到不少朋友的關心和「八卦」，她坦言都一一接受，「呢兩日收到好多message，多謝大家關心我，湊熱鬧當八卦嘅我都理解，不過我相信只有現場嘅人先有資格作出評論。事情已經過去，就當係一次經驗累積，意外嘅係，原來我把聲真係好多人認得，多謝大家睇到呢度！Thanks for staying with me！」而她明顯情緒受到一定影響，事後分享自己的囝囝相話：「睇返啲開心嘢！Look at this chubby boy！」囝囝面珠墩肉肉，非常可愛，希望Patrizia望住囝囝就快快消咗啖氣！

 

轉載自: 晴報

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