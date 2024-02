美斯及國際邁亞密抵港當日停機坪有事發生？影完合照即離開！司儀叫不住球員：工作人員過早cue球員落台

阿根廷球王美斯訪港,首日「國際邁亞密」團隊抵港時,由於剛完成賽事就坐長途飛機來香港,所以一眾球員都表現得一臉疲態,在停機坪的合照儀式中,影完首幾張大合照就離開儀式台,就算女司儀用英文狂嗌大家留步,最終都越叫越走。而美斯抵達下塌酒店時,未有機會跟在場守候的粉絲們打招呼,似乎真的非常疲倦。不過經過休息後,美斯在香港大球場練習賽時重現笑容,更不時向在場的球迷微笑揮手,非常親切。

Tatler XFEST 香港嘉年華是國際邁阿密 CF首次參與的國際巡迴賽,今日在香港大球場正式展開,參賽球員均為全明星陣容,包括美斯、隊友路爾斯蘇亞雷斯(Luis Suárez)、佐迪艾巴以及沙治奧布斯基斯等。國際邁阿密CF 球星包括八次金球獎得主、阿根廷世界盃冠軍隊長美斯(Lionel Messi)與隊友佐迪艾巴 (Jordi Alba)以及沙治奧布斯基斯(Sergio Busquets),昨日經過休息後,應邀與香港退役運動員兼殘奧六金得主蘇樺偉、香港特殊奧運會足球隊成員李浩勇、香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮,以及願望成真基金的兩位願望童會面,將「希望」的力量延展開去。活動上,兩位從小熱愛足球的願望童「願望成真」,還有蘇樺偉、李浩勇及莫儉榮亦能近距離與偶像接觸。巨星美斯及隊友佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯在國際球壇舞台上的身姿仍歷歷在目,他們面對幾位小球迷表現非常親切友善,美斯更特別為其中一位願望童送上簽名相留念,令他十分興奮雀躍。

至於首日在停機坪擔任司儀工作的楊鎧瑧(Patrizia)在IG撰長文重提當日記者會的經過,「事情過咗一日,本來唔打算講太多,但作為當事人,再唔為自己發聲好似於理不合。尋日嘅歡迎儀式,大家睇到嘅係截取嘅台上片段,直播未必睇到台下狀況,事後睇返工作人員嘅影片,研究下點解事情會咁發生,發現當時台上合照途中(喺thank you小朋友離開前)台下有工作人員,過早cue球員落台。主辦單位事前已經同對方溝通好晒流程,對方亦有派代表參與彩(綵)排過程亦同意安排。我不斷反思自己仲有冇任何嘢可以做,除咗衝出去截住佢哋,我真係諗唔到仲有咩更得體嘅做法,但行出去截住佢哋,無論位置定崗位上都唔係當時嘅選項之一,加上球隊一早已經話咗唔俾任何人接觸球員。而至於流程設計、對方是否配合,呢啲都係我能力範圍外,並唔係事不關己,可以做更好嘅地方一定有,但想同大家講嘅係,去到呢啲規模嘅活動現場,即時決策已經唔喺司儀手上。」

Patrizia坦言當時已經盡力挽救情況,但收到不少網友或者同行提出好多意見,她續言:「一個活動涉及單位好多,不過司儀一定係首當其衝。有同行話點解唔用廣東話叫工作人員出嚟,但有無諗過喺全港media直播途中,用廣東話叫工作人員、而球員都係繼續走,情況就會由尷尬升級為狼狽,係連主辦單位嘅面都落埋。俾得咁嘅意見嘅人,可能無太多做過呢類型活動嘅經驗,個人認為司儀處理突發事件,唔係為咗"展現自己嘅能力",因為司儀從來唔係舞台上嘅主角,點樣喺電光火石之間同時顧全大局先更有意義。」

Patrizia收到不少朋友的關心和「八卦」,她坦言都一一接受,「呢兩日收到好多message,多謝大家關心我,湊熱鬧當八卦嘅我都理解,不過我相信只有現場嘅人先有資格作出評論。事情已經過去,就當係一次經驗累積,意外嘅係,原來我把聲真係好多人認得,多謝大家睇到呢度!Thanks for staying with me!」而她明顯情緒受到一定影響,事後分享自己的囝囝相話:「睇返啲開心嘢!Look at this chubby boy!」囝囝面珠墩肉肉,非常可愛,希望Patrizia望住囝囝就快快消咗啖氣!