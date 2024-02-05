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05/02/2024

58歲河國榮逝世 | 由澳洲來港生活，因崇拜張國榮改中文名！網友感可惜：比香港人更愛香港

#河國榮 #Gregory Charles Rivers #澳洲 #河詠麟 #抑鬱症 #胃酸倒流 #影視娛樂 #喪妻 #香港人
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　　河國榮（Gregory Charles Rivers）疑不堪喪妻之痛，2月2日在家中燒炭自殺離世，終年58歲。河國榮生前的好友喬寶寶和布偉傑都大感痛心。河國榮是澳洲人，因熱愛廣東歌及香港文化，原本是澳洲讀醫的醫科生決定隻身由澳洲來港生活，結婚後落地生根。他中文名的由來全因很喜歡張國榮，由於他姓Rivers，所以在大學同學鼓勵下改名叫「河國榮」。河國榮曾接受《晴報》專訪時表示：「1985年張國榮喺雪梨開演唱會，有張國榮、梅艷芳、草蜢仔、呂方，舉辦機構要搵人做司機，不過冇人工，我朋友通知我，問我有沒有興趣，『Yeah！我要做！』咁我就做咗張國榮嘅司機；1986年譚詠麟亦喺雪梨開演唱會，公司又搵我做司機，我就做咗譚詠麟嘅司機，介紹我嘅時候，『呢個係你司機，河詠麟！』差不多兩年，好多人以為我叫河詠麟。」

 

 

 

　　近十年來，河國榮百病纏身，除咗受抑鬱症同胃酸倒流等病折磨外，2017年又患上基底細胞癌，其後又因心律不正先後做了2次手術，屋漏兼逢夜雨，佢收養多年嘅老犬又患上骨癌，為咗照料愛犬同籌集藥費，欠下朋友加卡數逾80萬。幸好，後來獲廣告商邀請以重酬拍攝廣告度過難關。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　2022年疫情期間，河國榮高調表態拒絕打疫苗，在FB分享自己最後堂食，都不忘去茶餐廳食西多士，夠晒地道。他留言:「打針最終嘅後果不堪設想。我揀自由。我揀健康。二月尾後唔可以再享受堂食。that’s ok。而家享受多啲先。」其中有人問到河國榮點解唔離開香港，佢就講咗一個令人感動嘅答案：「有香港人。」視自己為「香港仔」嘅河國榮曾接受訪問，指自己仍經常為香港發夢：「 我有諗過如果有日中六合彩，可以攞錢畀美國一間我好欣賞嘅語言公司，叫佢設計一個廣東話課程，保留廣東話傳統。」網友對他的離世大感可惜，除了感謝他演出的角色成為香港人集體回憶的一部分外，更感激他比香港人更愛香港。

 

 

 

　　河國榮口中常常提到「我哋香港」，他的確心繫香港，這個「香港仔」坦言很喜歡這個地方，從來沒有打算離開，他在《晴報》專訪時都提到：「香港係有好多嘢變，建築變、環境變、巴士都變啦，我記得初初嚟香港，巴士係可以開窗，冇冷氣，幾正吖，而家開唔到窗喇，但香港係有一樣嘢唔會變，係香港人，好似喺獅子山下，大家面對嘅困難，大家要堅持落去，我哋香港人好勁㗎嘛，呢啲嘢小事嘅啫，我哋行吓、勤力吓，一路堅持落去，一定解決到嘅，一定有明天嘅！」

 

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

轉載自: 晴報

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