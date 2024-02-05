  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

05/02/2024

hot talk 1點鐘｜聯儲局三月減息機會微？｜料歐央行最快四月減息？｜內地降存準金率 治標不治本？

#FXMONDAY #美元 #美國息口 #聯儲局 #DXY #歐元 #人民銀行 #減息降準 #人民幣 #匯市 #東亞銀行 #李振豪 #CNY
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師席　李振豪

 

　　上周聯儲局主席鮑威爾指，最快在3月後減息，希望看到更多經濟數據，確保通脹持續降至2%的目標，又提到過去6個月數據表現好，某程度上不能成為通脹走向的真實指標。數據方面，最新公布的1月非農業職位增加35.3萬個，遠超預期近2倍，五月開始減息的可能性大嗎？另外，人行下調金融機構存款準備金率50點子，今日起生效，預料將向市場提供約1萬億元人民幣長期流動性，市場對減息的預期持續升溫，可憧憬人行今季或下季再減息降準？惟今次雖加大降存準金率力度，釋放1萬億元人民幣，但仍治標不治本？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/ZM1YKdXLSFs

 

►把時間軸拉到01:25開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#FXMONDAY #美元 #美國息口 #聯儲局 #DXY #歐元 #人民銀行 #減息降準 #人民幣 #匯市 #東亞銀行 #李振豪 #CNY

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk