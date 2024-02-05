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05/02/2024

新年禮盒｜龍年拜年必備賀年禮盒、禮物籃推介！$158抵買蝴蝶酥 / 英國名牌靚茶 / 四季花膠鵝肝醬威士忌禮盒 / 性價比高米芝蓮五頭南非鮑魚

#CNY2024 #Shopping #新年 #農曆新年 #新年2024 #2024CNY
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Text: Sammy Leung

　　快到農曆新年，每次到了這個節日，大家都要準備很多，好像是準備要派的利是，準備拜年的禮盒，又或者是送給合作伙伴的禮盒等等。今次就為大家精選了8個品牌的新年禮盒，有矜貴的，又有性價比高的，總有一款適合你！

 

　　今次一共會分三個價錢，包括$1,000元以下、$1,000至$2,000及$2,000或以上，大家可以因應自己的需求入手。記住，真的是Last Call了，所以這2天要趕快入手！

 

$1,000元以下

 

新年禮盒│1. 皇玥：喜歡蝴蝶酥必入手！最平158有交易

 

　　在雪花曲奇、蝴蝶酥、月餅上十分出色的皇玥在今個新年都推出了13款新年產品，不過今次我們就會推介皇至尊新年禮盒、新年特級精選禮盒、新年金裝精選禮盒、新年品味精選禮盒、新年經典精選禮盒及新年經典禮籃，價錢均在$1,000以下。如果想試試皇玥的蝴蝶酥就可以入手！

  • 皇至尊新年禮盒(特價$828)：黃金脆條、蝴蝶酥(原味、伯爵茶、椰絲、榛子)、蛋卷(原味、椰汁、伯爵茶、咖啡)、脆曲奇(牛油、榛子、椰絲、開心果) 及 唐果子 (豆沙)
  • 新年特級精選禮盒($348)：黃金脆條、蝴蝶酥(原味、伯爵茶)、蛋卷(原味、椰汁) 及 脆曲奇(牛油、榛子)
  • 新年金裝精選禮盒($268)：黃金脆條、蛋卷(原味、椰汁)及 蝴蝶酥(原味、伯爵茶)
  • 新年品味精選禮盒($238)：黃金脆條、蛋卷(原味)、蝴蝶酥(原味、伯爵茶) 及 脆曲奇(牛油、榛子)
  • 新年經典精選禮盒($158)：黃金脆條、蝴蝶酥(原味)、唐果子(豆沙) 及 脆曲奇(牛油)
  • 新年經典禮籃($980)：新年特級精選禮盒、蝴蝶酥精裝禮盒、唐果子玉瓏禮盒、蛋卷禮盒、脆曲奇精裝禮盒、脆曲奇禮盒、茶禮盒、皇玥利是封套裝

 

 

 

 

皇玥

換領日期：2024年1月1日至2月9日

詳情按此

 

新年禮盒│2. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE：朱古力控必試$140 agnès b. DÉLICES賀年禮盒金幣朱古力

 

　　agnès b. CAFÉ & FLEURISTE在今個新春會推出多款龍年限定賀年禮盒，除了有名貴法式賀年新春禮籃外，有很多賀年禮盒都十分值得看一看，包括五福臨門賀年禮盒、四喜洋洋賀年禮盒、雜錦片裝朱古力禮盒、拉鍊金屬小禮盒、賀年牛油曲奇禮盒、精緻茶包禮罐等，送給朋友真的是大方又得體。

 

　　agnès b. DÉLICES以中式賀年全盒形式推出了五福臨門賀年禮盒($690)及四喜洋洋賀年禮盒($590)，禮盒分別盛載不同口味的朱古力糖果，好像是穀物黑朱古力脆珠、精選雜錦果仁朱古力、榛子朱古力脆珠及牛奶朱古力金幣。而五福臨門賀年禮盒的中間位置更有法國經典鹽之花拖肥甜點，正！

 

 

 

　　另外，還有全新推出的「b.」標誌木蓋圓罐小禮盒($210)，小禮盒可以重用外，內設雜錦杏仁朱古力、脆脆果仁及法國經典鹽之花拖肥三款口味供大家選擇。最後，不得不提agnès b. DÉLICES的拉鍊金屬小禮盒($140)，新年大家都最想收到財運亨通等祝福，而拉鍊金屬小禮盒以拉鍊開合，入面更有賀年金幣朱古力，或黑朱古力拼牛奶朱古力榛子脆珠2款口味選擇，象徵財源滾滾來。而其他賀年牛油曲奇禮盒($230/12塊)、精緻茶包禮罐(有機玫瑰及大吉嶺紅茶精緻茶包禮罐$220/12包)都相當值得入手，大家可以看看！

 

 

agnès b. CAFÉ & FLEURISTE

詳情按此

 

新年禮盒│3. Tea WG：$808手工壓製雲南普洱陳年茶餅

 

　　如果對方喜歡喝茶的話，不妨看看Tea WG在新春期間限定的「尊貴禮品賀龍年」。猴王茉莉花茶（Golden Monkey Jasmine Tea）售價為$378，這款優雅的綠茶口感清新芳香，每喝一口都可以感受到茉莉花香，茶中更含鋅和維生素C。

 

 

　　而另一款是雲南普洱陳年茶餅（Yunnan Pu-Erh Tea Brick） ，售價為$808。雲南普洱陳年茶餅是手工壓製的茶餅，在著名雲南勐海茶園自家培植的出品，因為茶廠位於濃霧高山，所以帶有清新泥土的獨特沉香，而茶味濃郁醇厚，喜歡普洱的朋友真的可以一試。而Tea WG在這款雲南普洱陳年茶餅，會配上燙金啞紅色禮盒和大紅色高貴絲帶包裝，送禮一流。

 

 

Tea WG

詳情按此

 

下一頁：$1,000元至$2,000元新年禮盒

 

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