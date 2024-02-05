【得獎名單】etnet chill賞你賞一粥麵「五福臨門煲」套餐

【etnet chill賞你】賞 一粥麵「五福臨門煲」套餐

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！

現公布得獎名單 ：

(Facebook 顯示名稱)

楊菊梅

HeiHei Chan

Karby Chan

Ember Chan Fan Jo

Ching Wong

Lou Si

Marron Lee

Dorothy Li

Chrisss Wong

Elvis Nam

Chen Ming dei

Anna Cheung

Sarah Cheng si Lam

Ansonn Choi

Yvonne Chan

Ka Ling Sung

Edward Wong

Ashlee Chung

Lau Kam Hung

karen man

獎品：



一粥麵五福臨門煲配楊洲炒飯 乙份 (二人份量)（價值$198，名額20個）



活動條款以及細則

1. 活動將於2024年02月04日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者只要按照上述遊戲玩法參加及回答問題，回答得最好的的20位參加者一粥麵五福臨門煲乙份

5. 是次活動會透過whatsapp 通知領獎詳情。

6. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

7. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。