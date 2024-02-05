【高息定存】銀行推機管局債券退款優惠，中銀香港3個月4.3厘

美聯儲局指3月份難以開始減息，高息環境將維持一段時間，定存客可繼續受惠於高息環境，另外機管局早前公布債券配發結果，多家銀行都推出退款優惠。當中，中銀香港推出3個月、6個月、12個月定存存息，分別4.3厘、4.2厘、3.4厘，適用於起存額1萬元，客戶持「機管局債券退款」，可透過分行或電話理財辦理。

（資料圖片）

另外，工銀亞洲推新優惠，3個月定存達6厘，起存額僅1000元，適用於全新客戶以新資金，並透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，先到先得，額滿即止。工銀亞洲也提供「機管局債券退款」定期優惠，客戶憑機管局債券退款10萬或以上到分行辦理，38日達3.6厘，98日4.35厘，188日4.25厘，優惠期至本月16日。

工銀亞洲也新推出「更出息定期」優惠，「綜合戶口」客戶以新資金10萬以上，於分行辦理全期98日定期，分三次派息，0至30日享3.5厘，31至60日享4.5厘，61至98日享5.5厘，平均4.55厘，優惠期至本月29日，先到先得，額滿即止。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

撰文：經濟通採訪組