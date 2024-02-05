全城最正潮州滷水鵝 | 李嘉誠捧場西環名店、連獲5次米芝蓮滷水刀功鵝片、老字號70年鎮店滷水、刁鑽鵝內臟、獨門鵝肝、澄海直送新鮮肥鵝腸

無論是否「架己冷」，潮州滷水鵝的肉嫩香腴也叫人無法抗拒。各家各門也有自己引以為傲的獨門滷水，以多種香料藥材製作，再加以長年累月的鵝汁精草，有些甚至「年過」七十，或鹹香或淡雅，都香醇誘人。以下介紹6間潮州菜館和外賣店的滷水鵝各有千秋，好好珍藏，買回家或帶到朋友家中加料，送飯送酒甚至配火鍋，大呼過癮！

全城最正潮州滷水鵝 | 1.富豪李嘉誠、食家蔡瀾都捧場！ 貴價香料無味精清香滷醇水鵝——生記滷味

昔日的西環是個「小潮州」，不少潮州人在此聚居，潮州打冷也自然多。現在不少西環的潮州老店已搬走，能屹立於此二十多年的，生記滷味是其中一間。生記的老闆李志勝為潮州人，二十多年前來港後便以滷水起家，於西環打響名堂，也已紮根西環，有不少富豪名人幫襯，如蔡瀾、曾蔭權，還有潮州人李嘉誠。自1997年起，生記的滷水膽更為潮州商會指定選用。餐廳去年更開設網店「潮童」，將新鮮出爐滷味及潮汕自家廚房出品之特產直送全港。

生記滷味門外經常有長龍。

（圖片來源：潮童Chiutung.com - 直屬生記滷味 - 潮州特產專門店Facebook）

不吝嗇用貴價香料，例如越南桂皮、內蒙古甘草、新會陳皮、野生香料等等製成滷水膽。

（圖片來源：潮童Chiutung.com - 直屬生記滷味 - 潮州特產專門店Facebook）

生記的滷水鵝採用吃黑麥草長大的汕頭獅頭鵝，貪其鵝肉厚、骨架大、鵝味濃。獅頭鵝以滾水燙走血水，然後滷足2小時，鵝肉沒有羶味，突出鮮香，肉質也軟嫩多汁。滷水除了花椒八角外，還加以貴價材料如越南桂皮、內蒙古甘草，以及陳會陳皮等等炮製，純不加味精。店內的滷水膽由開業養到現在，香料味卻不會太過濃重霸道，淡麗香醇。師傅切鵝的功夫也一流，切成均勻薄片，足夠每口也鵝香鮮厚，鹹香恰到！

滷水獅頭鵝$128/斤

（圖片來源：潮童Chiutung.com - 直屬生記滷味 - 潮州特產專門店Facebook）

鵝片不會太過肥膩，但也柔軟油潤。

（圖片來源：潮童Chiutung.com - 直屬生記滷味 - 潮州特產專門店Facebook）

生記滷味

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈4號舖

電話：2547 4035

營業時間：星期一至日 9am-10:30pm

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