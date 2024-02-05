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05/02/2024

辦公室權鬥 | 下屬打擊上級絕招：玩埋堆、玩孤立，讓對手孤立無援！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　連自己靈魂也可以出賣的人，還有甚麼不可以出賣？所以即使最終把養了他半生的老闆也出賣，並不稀奇。

 

　　還有一事，可以反映這位先生如何玩辦公室政治；而我也牽涉其中。年齡我比他還大，但當年他已經貴為老總，我卻只是個剛轉行的小編輯。

 

　　那時就有不認識的同事，以為我在媒體做了差不多10年，仍是個小編，說我肯定是個不努力的人。

 

　　他們不知道的是我30歲才轉行，由記者從頭起步。我也懶得和任何人解釋。

 

　　因為工作範圍不同，我的直屬上司是副總編輯。由編務上的故事方向到採訪，到日常管理如請假及報銷都由副總負責。

 

　　理論上我和老總沒有工作連繫，但他很喜歡直接問我故事進度，又會問我下面的記者。這做法極不專業，既越權亦破壞和諧，但他是個有心計有權謀的人，一切都是為了權力利益，也不管其他了。

 

　　一天他藉開會名義和副總一齊見我，第一句便問我為甚麼經常去社長那裏。我說是社長找我，許多時都是給一些文章我看。

 

　　一家媒體內，社長除編輯部外，亦管理營運和生意，比總編輯高級。

 

　　不過這個社長也介入編務，會寫文章社論等。正因他要看很多文章，當他讀到有趣或有意思的文章時，會叫秘書影印給我，看看能否發展成故事。

 

　　加上他的房間和我坐的位置是一板之隔，許多時他會大聲叫我，看看我在不在，在的話便過去傾幾句。

 

　　老總直指我不必和社長有聯繫，叫我做好本分。這樣說就好像我沒做好本分般，自問不但做足本分，而且工作不少，效果不差。

 

　　副老總之後說老總「想你埋堆」，即是說我要在公司立足，只可做老總的「馬」，不可跟其他人。他見我和社長溝通多，不喜歡，於是直接出手，不准我和社長繼續有聯繫。

 

　　於他而言，雖說已經是編輯部第一把手，仍不滿足，還想把權力延伸至其他部門。之後他不但做了社長，還做到行政總裁，真的是一人之下萬人之上。

 

　　他打擊社長的做法，是孤立他，不讓其他人和他有連繫。一個人在辦公室內孤立無援，很快便給人取代，這是老總的奸計。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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