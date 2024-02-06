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06/02/2024

泰國男神Win Metawin成首名泰國演員奪「亞洲飛躍演員獎」！將到香港出席亞洲電影大獎兼宣傳電影《Under Parallel Skies》

#泰國 #娛樂 #電視劇 #亞洲 #大阪 #頒獎禮 #演員 #Win #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　「第17屆亞洲電影頒獎典禮」將於3月10日假西九文化區戲曲中心舉行。亞洲飛躍演員獎（AFA Rising Star Award）得主，正是曾主演《只因我們天生一對》劇集及電影版的泰國人氣演員Metawin Opas-iamkajorn （Win），而他更是首位獲此殊榮的泰國演員。現時24歲的Win是泰國當紅男星，也是亞太區廣受歡迎的演員。他首次主演的電視劇《只因我們天生一對》播出後，熱潮席捲全亞洲。該劇的電影版，也是他的首部出演的電影，在香港亞洲電影節放映2場，後再加開2場，門票相繼在開售當天全部秒速被搶購一空。而電影在香港正式上映首日共12場、逾3000張門票亦全部售罄，可見其人氣。

 

 

　　Win將來港親身出席第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮接受亞洲飛躍演員獎，同時為香港觀眾帶來其主演的第二部電影作品《Under Parallel Skies》，並聯同女主角JanellaSalvador、執行製作人范鴻志（Richard Juan）及導演Sigrid Bernardo出席特別活動及電影宣傳，與香港觀眾及粉絲們近距離交流。

 

 

　　《Under Parallel Skies》導演Sigrid Bernardo曾在多個菲律賓及包括大阪亞洲電影節在內的海外電影節獲獎，新作劇情描述Win飾演的泰國單身漢來到香港尋找母親下落，旅程中認識到Salvador飾演的菲律賓籍酒店經理。二人相遇相知，展開一段跨越文化和身份差異的友誼。電影在2023年6月至7月於香港拍攝，並在九龍城、大澳等充滿本土特色的景點拍攝，在香港搶先曝光當然別具意義。電影已預定今年4月正式在院線上映。

 

第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮

 

日期：2023年3月10日（星期日）

地點：香港西九文化區戲曲中心大劇院

地址：九龍尖沙咀柯士甸道西88號

 

轉載自: 晴報

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