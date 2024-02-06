文凱玲4年前被求婚終於過大禮！外籍男友跟足傳統大批金器超壯觀！於《狀王之王》演青樓老闆娘獲讚有氣質

演員文凱玲（Connie）劇集《狀王之王》中飾演青樓「倚春閣」的老闆娘葉三娘，獲觀眾大讚有氣質，尤其是去年播出的《一舞傾城》中，Connie雖然同樣飾演妓女的角色Money，不過兩者的性格就大為不同，Connie都成功駕馭，難怪不是女主角都一樣出眾。

（文凱玲IG）

41歲的Connie近日放口風終於有「嫁期」，事關其實早於4年前她已經接受加拿大的外籍男友Jason求婚，不過由於工作太忙，再加上疫情的關係，婚事一拖再拖。近日，Connie完成過大禮儀式，正式準備做靚靚新娘。Jason雖然在外國長大，不過他堅持為未婚妻跟足中國傳統辦過大禮儀式，更相當「重手」準備大批金器、花膠海味等，加上其他禮物，足足放滿八大禮籃，光看照片都覺得大為壯觀。據知，Connie將於3月中舉辦婚禮，正式榮升做人妻。

她早前接受《晴報》訪問，「開頭諗住唔急，等等吓就疫情開始，一等就等咁耐，拍《一舞傾城》之前本身就開始籌備，但嗰年成年都唔喺香港，喺內地連續拍三個劇。」文凱玲透露由於男朋友喜歡她長頭髮，所以一直留長頭髮準備拍結婚相及結婚，不敢剪短，「我應承佢留長頭髮，佢都應承我練大隻，可以半裸同我影結婚相，結果佢冇做到囉！我就慢慢好長、好重都唔敢剪。」問到會否覺得事業耽誤婚事？她說：「都唔會，我哋一齊都六年，有諗過不如唔好搞婚禮，好多人都以為我哋已經結咗！不過唔緊要啦，人生點都結一次啦！」她笑言感激角色入屋，早前到不同結婚場地視察時，都被認出兼嗌「Money」，令她非常開心。