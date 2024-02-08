08/02/2024
新年賀歲片單｜農曆新年必睇新上畫、經典賀歲電影推介！Netflix、Disney+都有！MIRROR 3子鬥智鬥力《盜月者》/ 郭富城任賢齊林家棟鬥戲 / 星爺《九品芝麻官》/ 梁朝偉化身風水師《行運超人》
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Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
Text: Sammy Leung
還有幾天就是農曆新年，大家安排好自己的的過年節目了嗎？很多人在新年都會和家人及朋友到戲院看賀歲片，好好的大笑一場。所以今次就為大家介紹幾套今年的賀歲片及串流平台的賀年片，不論到戲院或在家中都可以好好感受新年氣氛！
賀歲片推介│1. 飯戲攻心2 - Table For Six 2：《飯戲攻心》續集！男神Jeffrey加入
第一套要介紹的是《飯戲攻心2》，是2022年電影《飯戲攻心》的續集。《飯戲攻心2》由鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文、謝君豪、何啟華及魏浚笙主演，續集有男神Jeffrey的加入，看看他在劇中到底怎樣變成宅男！劇情講述這一家人連搞三場世紀婚宴，但婚宴發展成親友們的鬥獸場、追星大會及賺錢大計。上年很多人對《飯戲攻心》的評價都相當好，不知道今年的《飯戲攻心2》會不會再次成為香港市民的熱話？
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預告：
上映日期：2024年2月9日
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