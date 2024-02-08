【得獎名單】【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！

現公布得獎名單 ：



(Facebook 顯示名稱)

BLAIR LEE

Candy Chau

Chan Kelly

Chan Suet Ying

Chau Yung Chan

Dorothy Li

Down Sit

Hera Lam

Ivan LO

Joyce Kwok

K Ho Ho

Karen So

Kwan978

lai sang lam

Lily Kuan

Louis See

Marron Lee

Mavis Chan

May Wong

nicole lee

Shui King Mo

Tong Manni

Tze Chan

Vicky Liu

William Ho

Wong Ching

Yee Mo

李珮鈴

芒果

陳皮



備注：

- 得獎者將獲得「幸福熊貓利是封」乙套 或「荃灣廣場粉『熊』利是袋」乙個 或「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」乙個。

- 將經電郵通知得獎者領獎詳情。



活動條款及細則:

1.活動將於2024年2月8日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2.參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3.每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4.參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，最有創意的30名參加者將隨機獲得「幸福熊貓利是封」乙套或「荃灣廣場粉『熊』利是袋」乙個或「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」乙個，參加者不得異議。

5.得獎者名單將於etnet會員專區內公布

6.領獎詳情將會電郵通知得獎者

7.每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8.若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9.獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10.香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11.經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。