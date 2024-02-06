在歐盟和北約做臥底的匈牙利

近日，匈牙利成為歐洲關注的焦點之一，原因是匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)放棄阻撓歐盟和北約的兩項決定，同意歐盟在四年內向烏克蘭提供500億歐元的援助，並承諾匈牙利議會將盡快批准瑞典加入北約的申請。這讓歐盟和北約的其他成員有種如釋重負的感覺，因為此前匈牙利「孤軍奮戰」，利用歐盟和北約的內部機制，對這兩項決定實施「一票否決」，耽誤了大量寶貴時間。現在匈牙利作出讓步，有可能是因為歐盟同意向匈牙利提供新的補貼，這一直是歐爾班的最終目標。

申領歐盟補貼，不守歐盟規則

匈牙利是中歐的一個小國，人口只有960萬（2022年），與七個國家接壤，只有西邊的奧地利是發達國家，其他六國都屬於歐洲的「相對貧窮國家」，包括斯洛伐克、羅馬尼亞、克羅地亞、斯洛文尼亞四個歐盟成員國，和烏克蘭、塞爾維亞兩個非歐盟成員國。匈牙利和四個鄰國一樣，在加入歐盟後都得到歐盟的財政補貼，其中較大的一筆來自專門為低收入成員國設置的「凝聚力基金」(Cohesion Fund, CF)，它是歐盟內部「歐洲結構與投資基金」(ESIFs)下屬的五個基金之一。ESIFs是歐盟用來落實各項重大政策和規定的財政工具，涵蓋農業政策、漁業政策、環保政策等等，其中的CF旨在加強各成員國在經濟、社會等方面的一體化。這個基金實際上是歐盟內的富國出資幫助窮國，令兩者之間的差距逐漸縮小，達致真正的「一體化目標」。因此，申領該基金的條件是國民人均收入低於歐盟整體人均收入的90%，目前27個歐盟成員國中有15個符合這一標準，其中包括匈牙利及其四個鄰國。

多年來匈牙利一直申領這項補貼，但其申請的款項在2022年12月被暫時凍結，因為匈牙利在司法獨立、捍衛基本人權（包括性小眾群體的合法權利）、學術自由以及處理尋求避難者的申請等方面達不到歐盟的基本要求，被凍結的2021-2027年款項達220億歐元。對於人口不到1000萬的匈牙利來說，這是一筆巨款，對歐爾班本人就更為重要，因為他在連續執政的十餘年中，一直利用分配歐盟補貼來收買人心，還把用歐盟資金興建的工程項目批給親信或支持者，被指涉嫌貪腐。與此同時，西方媒體也指責他透過一些反民主的立法手段來削弱司法獨立，因為他領導的右翼政黨青民盟(Fidesz)在議會中佔據多數席位。在2022年的議會選舉中，雖然青民盟取得199席中的135席，在農村和中小城鎮地區佔有明顯優勢，但首都布達佩斯這個政治、經濟、文化中心卻一直是反政府勢力的地盤。

歐爾班在連續執政的十餘年中，一直利用分配歐盟補貼來收買人心。(AP)

前幾年我曾兩次帶學生去布達佩斯和維也納遊學，與當地傳媒機構和大學展開交流。第一次去時剛巧碰到歐爾班政府透過修改法律條文，將已有二十多年歷史的中歐大學(Central European University)從匈牙利趕出去。我們到訪位於老城區的中歐大學，了解該校即將遷往維也納的情況。

第二次去布達佩斯的時候，我們在《世界經濟周刊》(HVG)聽前總編輯納什介紹該周刊被政府打壓的情況，他說由於匈牙利的大部分主流媒體都被歐爾班的代理人收購了，敢於批評政府過失的HVG便成為官方的眼中釘，政府部門下令所有官方機構不得在該雜誌登廣告。這類做法有悖於歐盟倡導的開放、民主價值觀，當歐盟多數成員忍無可忍時，用凍結補貼來迫使匈牙利改變相關政策，就變成了可行的手段。

「綁架」援烏撥款，討回部分補貼

歐爾班是精明的政客，擅長搞民粹主義，一向把自己標榜成匈牙利國家利益的終極保護者，其反移民政策與美國前總統特朗普的「美國優先」非常相似。2015年敘利亞等地的難民大量湧入歐洲，其中一部分過境匈牙利前往奧地利和德國，他用匈牙利的國家利益做理由，下令在邊境安裝鐵絲網，阻止難民穿越該國，這完全違背了歐盟成員之間邊境開放的基本原則。這次阻撓歐盟對烏克蘭的經濟援助，以迫使歐盟解凍對匈牙利的補貼，在他看來屬於天經地義，「為甚麼要把本來計劃補貼歐盟成員國的錢用來支援烏克蘭？」。由於歐盟內部在作出重大決策時需要所有成員國取得共識，即使有一個成員不同意，決議都不可以通過，所以歐爾班的「一票否決」很見效，對烏援助被拖了將近一年。

一貫照章辦事的歐盟委員會最終只能與匈牙利達成妥協，否則基輔就無法得到500億歐元的援助。在上周舉行的歐盟峰會之前，匈牙利保證會「強化司法獨立」，而歐盟委員會則決定解凍100億歐元的CF補貼，並表示會對匈牙利的有關承諾作出跟進。於是，匈牙利不再反對向烏克蘭提供經濟援助，令歐盟峰會順利批出援烏款項。

歐盟為了向烏克蘭提供500億歐元援助，最終只能與匈牙利妥協。(Shutterstock)

歐爾班靠阻撓對烏克蘭的援助，要回了近一半被凍結的補貼，如果說這是他為了國內政治需要和個人出風頭而不惜損害烏克蘭的利益，那麼他阻撓瑞典加入北約又是為了甚麼？

阻撓瑞典加盟，滿足「個人虛榮」

在俄烏戰爭爆發後，瑞典與芬蘭都提出加入北約，令本國有更好的安全保障。一年後芬蘭順利加入，瑞典卻至今未能如願。批准新成員需要所有北約成員一致同意，而土耳其和匈牙利反對瑞典加入。土耳其提出的理由是瑞典允許土耳其流亡人士在當地搞反土耳其政府的活動，但土耳其的真實目的是想迫使美國批准土耳其購買最先進的F-16戰鬥機。此前美國國會的資深議員一直以土耳其人權紀錄太差為理由，反對批准向土耳其出售尖端武器。在土耳其硬扛了一年多之後，美國決定作出讓步，同意向土耳其出售40架新型F-16戰鬥機，並改造升級土軍現有的79架舊款F-16戰鬥機，全部訂單總值230億美元。

簽了戰鬥機合同的土耳其批准瑞典加入北約，匈牙利再次扮演拖後腿的角色。歐爾班說，他支持瑞典加入，只是匈牙利國會有不同意見。但眾所周知，他領導的青民盟控制著國會，過往國會通過反對同性戀的新法和削弱司法機構權力的法律，都是完全按照他的意思行事。上月歐爾班向北約秘書長斯托爾滕伯格承諾，匈牙利議會將盡快批准有關瑞典加入北約的法律文件。美國等北約成員國駐匈牙利大使昨天（5日）特意前往匈牙利議會旁聽一次特別會議，因為議程包括討論批准瑞典加入北約的法律文件。但出人意料的是，青民盟議員故意不來開會，令各項議案無法付諸表決。歐爾班的葫蘆裏賣的是甚麼藥？

最有可能的原因是歐爾班想在國際舞台上再搶一次鏡頭，因為匈牙利昨天要求瑞典首相克里斯特松訪問匈牙利，商討瑞典加入北約的問題，而且青民盟的議會召集人和歐爾班的國際事務發言人也都表示，如果瑞典首相在布達佩斯與歐爾班會晤有成果，匈牙利議會在本月底的例會上可以批准瑞典加入北約。可見，歐爾班是想藉機再讓自己成為國際社會的關注焦點。

有匈牙利國會議員揣測，歐爾班以破壞北約和歐盟的舉動向普京暗送秋波。(AP)

匈牙利反對黨的國會議員說得更直截了當，曾任國防部長的阿格尼斯．瓦黛(Agnes Vadai)批評歐爾班因「個人虛榮」而阻撓瑞典加入北約，「在國際媒體搶頭條新聞，同時用破壞北約和歐盟的舉動向普京暗送秋波」。如果真是這樣，那就不是歐爾班個人貪慕虛榮這麼簡單，他領導的匈牙利絕對可以算是在歐盟和北約內的臥底。