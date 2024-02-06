美斯不出場，背後有陰謀？

如果星期日那一場足球盛事成功，將會為被陰霾濃罩的香港注入一點新氣，亦為過幾天農曆新年添上喜慶。只可惜⋯⋯

相信香港球迷看到美斯在日本下飛機時，一定十分不滿。為甚麼阿根廷球王美斯在香港和日本兩個樣？是甚麼讓美斯用那樣不合理的態度面對香港球迷？確實是一個謎！

星期日國際邁阿密與香港隊之間的友誼賽，是香港2024年盛事經濟的第一場「重頭戲」。

美斯又是萬人迷，加上前巴塞隆拿球星蘇亞雷斯、佐迪艾巴和布斯基斯，已經萬眾期待。門票開售不足一小時，已經賣光。

賽事雖是友誼賽，卻引起全球關注。即使上星期六國際邁阿密在港進行公開訓練，大球場也吸到了三萬人觀看。到了星期日比賽，近四萬球迷擠滿大球場。

原因並不在甚麼，就只是美斯一人。

但令人失望的是，即使場內數以萬計球迷熱烈期待，美斯全程坐在後備席，沒有熱身，蘇亞雷斯也沒上陣。

當天現場，比賽進入最後階段時，球迷開始憤怒，高叫「回水」，聲音響遍球場，但球隊、教練和美斯竟然無動於衷。到頒獎階段，美斯是隊長，竟然沒有回應特區政府和主辦單位要求，出來說說話回應一下球迷。

美斯今次香港之行，令廣大球迷大失所望。(AP)

雖然賽後國際邁阿密教練說美斯患上肌肉炎，但論據毫無說服力；而且這只是一場表演賽。

星期日這場比賽，全場球迷為了美斯而來；亦因為美斯，才收得那麼貴！當然，比賽嘛，美斯做後備可以，不出場亦可以，但畢竟是表演賽，為甚麼連和球迷打打招呼、揮揮手、笑笑也沒有？這不合常理吧！

許多人為此作了多番解釋，如果以一個陰謀論的角度看，或許可以解釋得通一點。當然，這只是猜測而已。

事件真正原因是甚麼？美斯是否受到某些壓力而不敢，或者不想上場？

目前在世界大格局內，美國打壓中國的力度，並沒有因為去年三藩市習拜會後有所好轉。現時香港經濟低迷、股市下行，背後是美國西方國家抽走資金，不讓退休基金和股票基金等投資香港股市。

目的就是要打擊香港國際金融中心地位，說的是《香港國安法》風險，外加正在諮詢23條立法，以嚇怕海外投資者，破壞一國兩制。

既然要打壓中國、抹黑香港，自然不能夠讓世界看到一個萬眾歡騰、喜慶高歌的足球盛事，這才符合美西方唱衰下的香港。

國際邁阿密是美國球會，球會股東主要是美國資金，班主之一碧咸是英國人，背後有否受到甚麼壓力？

阿根廷去年年底換了個「電鋸總統」，立場反華，被稱為阿根廷版特朗普。其經濟和外交政策非常激進，提議阿根廷成為美國經濟附屬國，廢除阿根廷貨幣，使用美元。

而惹人注目的是他在競選時表示，一旦當選，將中斷與中國的政治和經濟往來；又表明拒絕與中國、巴西和俄羅斯合作，反對阿根廷加入金磚國家。一上任首先退出加入金磚五國，又取消和中國以本幣互換計劃。

國際邁阿密領隊和球員美斯是阿根廷人，背後有否受到甚麼壓力？究竟這些背景是否可以構成星期日一個反常美斯的故事？

美斯在星期日那天太多不尋常的事發生了，過去多年他對球迷的態度，不像一個沒有人情味的人。他當日沒有和球迷揮手，全程不開心，雙手插褲袋，但一去到日本卻變了另外一個人！

據說國際邁阿密在香港踢表演賽的合約列明，美斯必須上場最少45分鐘。特區政府也一直跟進，在星期六和星期日都獲得美斯一定上場的回覆，不料開始比賽前一刻突然變卦。事件真相如何？美斯有否受到壓力而不敢上場？

《大公報》社論指現時雖說有合約在手，而且白紙黑字寫清楚，但是否有人「耍無賴」？香港是國際化城市，發展不免受外部環境影響。此次不過是球王沒上場，影響有限，但難保日後不會面對新的具有敵意的破壞行動，故香港不可不防。

總之，面對錯綜複雜的國際形勢，不管大事小事，我們都不能再用傳統智慧去思考和解決問題了。