06/02/2024
新年北上｜農曆新年6大北上交通方法！港車北上預約期縮至1日？港鐵東鐵綫指定日子延長服務 / KMB通宵特別路線去新田皇巴站 / 跨境巴士增深圳灣通宵班次
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Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
Text: Sammy Leung
快到農曆新年，可能有些人會想北上過年或者趁假日回鄉探親，你們會在農曆新年時北上嗎？所以今次為大家整合了幾種最常用的北上交通工具，到底在農曆新年又會不會正常運作呢？即睇！
農曆新年深圳口岸過關
先看看深圳口岸過關的安排，行政長官李家超早前曾宣布特區政府與深圳當局達成共識，農曆新年期間會有特別通關安排。安排如下：
- 深圳灣口岸：農曆年三十至年初四(2月9日至13日)24小時運作
- 羅湖口岸：年三十、年初二(2月9日和11日)延長運作至凌晨2時
知道了深圳口岸農曆新年期間過關安排後，可能大家都會想，我們應該坐甚麼交通公具呢？
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