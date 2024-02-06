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06/02/2024

新年大計 | 新年定立目標變吹牛大會？致勝關鍵：落實執行決心及細節步驟！成功商業案例分享

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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　新一年又到，很多人都會嘲諷這是一個吹牛大會，每人都會定立新的目標，定得愈多愈大愈好，然後把目標放到枕頭底，下年拿出來自嘲一番明年再見。

 

　　以上說的當然是一個不理想的狀態，並非所有定下大目標的人都必然會成功，但成功的人當初必定曾定下大的目標，英文有個說法很好：「Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.」

 

　　其實定目標不想變成吹牛，最關鍵是定下目標後有沒有落實執行目標的決心和細節步驟，如果沒有的話就是「自己呃自己」，如果有的話，那恭喜你，你必然會有很大的突破。

 

　　此話何解？因為當你定下一個有挑戰的目標時，你會有革命性的習慣上的轉變，思維上的轉變，而行動的轉變會導致不一樣的結果發生，就算最後結果未如理想，也必然比之前有進步。

 

　　以下是小弟最近聽過的一個最有趣的商業案例，大家可以去查一下。

 

　　在日本有一家連鎖麵包店，它們在2007年前做過一個市場調查，發現顧客比較傾向去買沒有密封包裝的麵包，因為密封包裝的麵包給人第一印象是比較不新鮮或有添加防腐劑。然而在營運角度去看，密封包裝的麵包最大的好處是可以用條碼作記錄，在收錢付款時能減省計錢的時間，然而為了處理這個看似簡單的問題，卻引發一個意想不到的挑戰。

 

　　營運者為了令麵包銷量提高而放棄預先包裝，而這就使收錢的人責任重大，首先他或她們要學會用肉眼快速分辨包的種類，然後亦要把價錢牢牢記住，輸入價錢加減亦要做到非常迅速，才會使交易過程提升，這亦意味着培訓新的員工成本提高，而當時的那家連鎖店的包點種類繁多，有200多種，這使前線人員和顧客都非常痛苦，交易過程也很漫長，顧客體驗亦有很大的進步空間。

 

　　在2007年的時候該連鎖店的老闆就開始尋找科技解決問題，他希望找到一個系統可以自動分辨包的種類和計算價錢，這對於當時的科技人員來說絕對是一個非常大的挑戰，（AI 可以有這麼高效使用也是近兩三年的事而已），最終歷時５年時間，經歷重重難關，他們成功開發到有關系統，使人工智能觀察與學習辨別不同形狀種類的包點，亦在此殺出一條血路，因為不止一間麵包店需要此等系統。

 

　　故事還未完結，這套系統最後因為高強的「觀察」能力而被醫學領域採用，最後拓展到使用來辨識癌變細胞，甚或醫院採用到辨別藥物或在工程界被用來辨別螺絲。最關鍵的是當初的開發面對的困難和挑戰是極大，例如當年電腦幾乎是沒有「視覺」的狀態下，要教會電腦如何從形狀、光影和顏色中尋找模式再去學習如何辨認包點，在當年的演算法中幾乎是不可能的任務。惟有目標明確，不肯放棄的精神才會使他們現在獲得如此大的成功。

 

　　如果你們也有想有一個很大的進步，想使自己與上一年有所不同，不妨先從定下有挑戰的目標開始，之後你自然會找到自己的良師益友，找到你需要的方法，只要不放棄，雖不中亦不遠矣。

 

　　希望大家龍年身體健康，心想事成。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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