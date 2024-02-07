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07/02/2024

埋年：「空」懷祖國

#財金大勢 #夾空倉 #胸懷祖國 #中資股
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　　昨日(6日)中港股市齊升，恒指一升就是600多點，這應是有夾空倉的成分。

 

　　此文的文題就是為空軍而撰的，沽空中港股市之時，記得要胸懷祖國，唔好當阿爺無到，唔好話托市只能托那兩天半。須知三寸水也可浸死人，走唔切，荷包穿窿啦！

 

　　近日不少人講，為保荷包要遠離港股，筆者不敢不苟同。因為在2023年5月，筆者已有文《堅壁清野》籲大家不要勇於撈某些股票的底（圖一），因為這些股票底處未必是底。但筆者同時亦又謂可追某些股票，原因是今時中港股市不可以經濟、技術指標來衡量。因為中港股一定是超平，應買。而是要以政治角度來衡量，把尺是：只有你想不到的，沒有他們做不出的。想想，歐美可以連俄羅斯的貓也可制裁，不讓去參加世界貓展；俄作曲家柴可夫斯基的1812協奏曲，也被禁止演出。你話班美國政客，有無腦？無，所以任何不可思議的事都可想得出，說得出，做得出。

 

 

　　對於癲佬，你只可退避三舍。

 

　　在《堅壁清野》文中，筆者重提十多年前，美國領事館將其官邸沽出。今時大家就想到了，原來他們是怕其在港資產被人凍結，故他們先行自我「堅壁清野」才可只有我凍結你，你無得凍結我。

 

　　2020年5月，特朗普宣布撤銷香港的特殊地位與相關商業優惠措施(即是取消香港關係法)，台灣的《天下雜誌》有專題講，美國取消香港「特殊地位」，將是香港之死的開始。

 

　　由於香港之後未死，故在2023年3月15日有四成美國參議員發起決議案，促取消香港在國際組織投票權。這些國際組織目前有：亞太經貿合作峰會、國際奧委會、世貿組織和專門對付洗黑錢的國際金融特別行動小組。

 

　　其實在2020年5月之後，美國國會已推出了不少制裁香港的法案，只不過港傳媒少報道，港人便知之不詳。但一言括之：美國想制死香港，以斷中國以香港作世界經濟窗口。這對美國商人會否帶來損失？會，但這亦是美國對港行堅壁清野所預了要付出的代價，殺敵一千自損八百也要幹。

 

　　美國要扼殺中國的崛起，不只在科技、軍事上，最終、終、終的目的是要挫敗中國的經濟，所以怎不會從金融上著手。

 

　　這年來大家就見到騰訊(00700)的南非大股東要沽騰訊，巴菲特要沽比亞迪(01211)。另外亦明示、暗示美國資金不可投資於港股。所以，港股焉能不跌，所以遠離下一些可以被美國魔爪所及的股票是應該的。但一些美國魔爪不可及的股票又如何？

 

中資股表現尚可

 

　　講多無謂，看圖二至圖六。

 

 

 

 

 

 

　　神華(01088)升吖，中石油(00857)升吖，中海油(00883)升吖。至於中移動(00941)、建行(00939)、工行(01398)、中行(03988)及不少中資股表現尚可嘛！

 

　　今時是金融戰時，不要奢望尚可賺幾倍，是要安於捱番薯，只要不蝕本，餓唔死，便算了。

 

　　當然，要想大賺特賺的人可以去買美股、買日股、買印度股，一如大家可以自由移民一樣。但對於不想移民、撤資者，便只有望阿爺打救。昨日就阿爺出手一例。會不會又是出手只托得兩日半？筆者相信「托」的情況會愈來愈好，這不是盲目信之言。而是要看阿爺在「托」的做法，是累積經驗中。

 

　　以前的「托」是大水漫灌，但今時的「托」是開展有序，買ETF，這個一買就等於買了一大片。

 

　　用國企海外資金回來買，即是班資回朝，除買了股外，亦托了人仔匯。

 

　　不許拋空，不鼓勵沽空，鼓勵公司、大股東回購，是調動社會資金，不是國資單打獨買，這都是細水長流事。

 

　　當然阿爺要禁沽空，仍有不少內鬼用種種手法去沽，其中就是把自家股票抵押予銀行然後就不自己護盤，讓已抵押的股票跌破抵押價，又不去補倉，讓銀行沽出，自己就夾住荷包走路去。對這些內鬼，你認為阿爺會不會又定新規去封殺之。

 

　　所以，不要認為今時阿爺立這規立那規不好，有漏就要補，只有把一眾內鬼都管死了，正當的市場買賣秩序才回來，屆時解規才不遲。這好比盜賊橫行，應否宵禁？到盜賊拉盡，才解宵禁不也可以。

 

　　所以，做空軍者要「空」懷祖國，隨時夾你一夾。我等好人好姐散戶亦要胸懷祖國，因為只有阿爺才可立規，外抗強敵，內除內鬼。筆者估計到今年的三中全會後，市道就會明朗起來，屆時可以枯木前頭總是春了。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 

 

 

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