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07/02/2024

退休前，強積金表現不似預期

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　2020年時，雖然以恒生指數為指標的港股錄得大約3%的低單位數跌幅，但如果從強積金的角度看，當年的中港基金，例如港股基金、大中華基金，或者中國基金，表現其實是十分亮麗的。

 

　　為甚麼？如果大家不善忘，應該記得當年是新冠疫情的首年，本來市場氣氛是頗悲觀的，但由於美國大幅減息，資金湧入港股市場，主要追捧資訊科技股，即是所謂的新經濟股。那些屬主動管理的中港基金，基金經理在選股方面有主動權，自不然會增持科技股，也因此，這類基金的表現是不錯的。

 

　　我查看當年大部分主動管理的中港基金，升幅都是高雙位數的。眼看如此亮麗的表現，我的朋友Clement就有點心雄，雖然距離退休只有五年，也將所有強積金基金轉了去大中華基金，希望賺盡今次的升浪。

 

　　誰不知，大中華基金經過這一年的風光後，就無以為繼。往後三年，它的表現不似預期，連續三年下跌，令到Clement的強積金戶口，價值累積下跌三成。雖然2020年當年賺了近四成，但由於他把其餘基金都轉了去大中華基金，因此整個組合現階段是幾乎蝕錢的。

 

大中華基金連續三年下跌，令不少人的強積金戶口蒙受損失。(iStock)

 

　　早前我和他見面，大家就不期然談到，退休前強積金基金的表現不似預期，可以有甚麼補救方法。

 

　　「想請教一下，我還有兩年就到65歲，要退休了，這一刻我的強積金戶口，徘徊在賺與蝕的邊緣，有沒有補救方法？」Clement問我意見。

 

　　「你的意思是想轉換基金，希望追回失地？」我問Clement。

 

　　「是的，有沒有好建議？」

 

　　「明白你的想法。但我想先提出一點，其實現在當你到了65歲，可以自由提取強積金戶口的累計權益時，也不一定需要即時和全數提取的。」

 

　　「是嗎？在我印象中，只要到了65歲，就要硬性規定提走你的強積金。原來不是嗎？」

 

　　「早年是這樣的，但後來已經改了，當到了65歲時，你其實有三個做法去處理你的強積金。」

 

　　「三個做法？」

 

　　「是的，一個當然是全數提走，就像最初推出強積金時的做法。但除此之外，你也可以按兵不動，讓該筆錢繼續滾存。當然，你可以選擇繼續以進取的組合去博增值，但也可以轉去保守的基金，以保持原有的價值為主。而第三種做法就是定期或不定期地提取。不過要注意，每家受託人在這方面的處理或許有分別，例如每年的提取次數，以及是否有收費等等。但大前提是，在現行的強積金法例下，你確實是有權在65歲時，不即時提走自己的強積金。」

 

　　「啊，明白了，即是說，即使當時我的強積金錄得虧損，也不需要馬上變現，變成無仇報！我仍然有機會追回損失嗎？」

 

　　「你可以這樣說，但如果你已經到了65歲，是否應該以這種心態去處理你的強積金，又是另一回事呢！」（待續）

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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