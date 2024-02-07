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07/02/2024

新年全盒食物熱量大比拼！呢個品牌朱古力3粒＝1碗白飯！這款曲奇高能量、高脂肪、高糖份不宜過量！營養師推3款健康零食

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　　臨近農曆新年，不少人都準備辦年貨，包括全盒的零食小吃。不過，選購一些經典的賀年食品時需注意營養價值，多吃或對身體造成負擔。澳洲註冊營養師Ariel受訪指，其中一款全盒常見的朱古力，只要進食3粒就等如一碗飯的熱量。

 

　　「Aranth安曼營養」澳洲註冊營養師Ariel接受訪問，為大家整合出12款包括瓜子果仁類、餅乾類、糖果及朱古力，共4大類別的經典新年食品營養值，供大家參考：

 

12款賀年食品營養指南+推薦健康替代之選

瓜子果仁類


1.恒集祥 紅瓜子
熱量：560kcal
脂肪：47.5克
糖份：8.3克
富含維生素E和礦物質，有助於保護細胞免受氧化損傷。

2.富貴傳說 黑瓜子
熱量：578kcal
脂肪：49.2克
糖份：7.3克
富含蛋白質、纖維和單不飽和脂肪酸。

3.富貴傳說糖蓮子
熱量：378kcal
脂肪：0克
糖份：94.5克
高糖份食品，需適量食用

糖果類

4.瑞士糖
熱量：403kcal
脂肪：10克
糖份：79.5克
高糖份食品，需適量食用

5.嘉頓利是糖
熱量：432kcal
脂肪：7.7克
糖份：88.8克
含有少量脂肪，但糖份較高，建議節制食用。

6.大白兔奶糖
熱量：400kcal
脂肪：6.6克
糖份：78克
含有脂肪和糖份，不宜過量食用。

餅乾類

7.藍罐曲奇
熱量：512kcal
脂肪：26克
糖份：26克
高能量、高脂肪和高糖份食品，需注意攝取量。

8.嘉頓雜錦餅乾
熱量：531kcal
脂肪：31克
糖份：25克
含有較高的脂肪和糖份，建議適量享用。

9.759阿信屋傳統蛋卷
熱量：510kcal
脂肪：24克
糖份：32克
高脂肪和糖份食品，需注意攝取。

朱古力類

10.瑞士蓮朱古力
熱量：623kcal
脂肪：47克
糖份：43克
含有可可幫助抗氧化；惺脂肪和糖份較高，需適量食用。

11.金莎朱古力
熱量：595kcal
脂肪：43克
糖份：40克
高能量、高脂肪和糖份食品，不宜過量食用。

12.明治杏仁朱古力
熱量：510kcal
脂肪：38克
糖份：41克
含有杏仁各可可，適量食用較佳。

*每100克計算

資料來源：澳洲註冊營養師Ariel

 

1款朱古力食3粒=1碗飯

 

　　在以上賀年食品中，Ariel最不推薦的是「瑞士蓮朱古力」：

 

　　「是最邪惡的賀年食物。因為每100克中含有高達600卡的熱量，每粒12克就有75卡路里，食3粒已經等於一碗白飯！」

 

　　同時，高脂肪和高糖份的組合，使其成為一種高熱量食品，過量食用可能導致體重增加和血糖波動。

 

　　而Ariel為大家精選了3款低糖低脂少負擔的健康零食，可以替代邪惡的賀年食品之餘又有應節氣氛：

 

賀年食品健康替代之選

Mark & Spencer
士多啤梨乳酪米餅每包7件(25克)
120kcal
脂肪：4.8克
糖份：9.6克
乳酪配搭士多啤梨粒粉紅色，非常有新年氣氛。

Muji宇治抺茶大福
38kcal(每個）
脂肪：0克
糖份：9.2克
不含任何脂肪，亦都有新年好寓意。

Muji海鹽米餅
22kcal(每個)
脂肪：0.4克
糖份：4克
非常香口，可以取代各款曲奇餅。

 

5大健康進食貼士

 

　　賀年食品雖邪惡，但仍少不免要享用。Ariel提醒，進食時可以注意以下5個重要的營養事項：

1.限制每日零食的熱量攝入量在10%總熱量。按正常女性1500卡路里餐單為例,即每日控制150卡路里以內，以避免過度攝取能量。

2.採用正念飲食的原則，慢慢咀嚼食物，以提高飽足感，避免過度進食。

3.老人家、三高如高血脂人士，進食賀年食品時，需要避免進食高飽和脂肪圴曲奇餅、酥皮類等食品，以避免進一步升高血脂水平。

4.糖尿病人士，需要避免進食高糖和朱古力等食品，以控制血糖水平。

5.小朋友挑選賀年食品，應該盡量選擇含有鈣質和蛋白質，營養價值更加豐富。例如選擇杏仁朱古力取代原粒朱古力，或者瓜子、開心果等果仁類型，都是不錯的選擇。

資料來源：澳洲註冊營養師Ariel

 

　　最後，大家可根據個體的特殊需求和醫生的建議，選擇適合的賀年食品。

 

 

 

轉載自: 晴報

 

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