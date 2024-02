金像獎2024｜梁朝偉林保怡黃子華爭金像影帝寶座！ 《白日之下》入圍16項獎項！《毒舌大狀》、《金手指》、《年少日記》爭奪最佳電影！

《第42屆香港電影金像獎頒獎典禮》將於4月14日在香港文化中心盛大舉行,大會今昨正式公布各個獎項的最後入圍五強名單,「最佳男主角」競爭激烈,《金手指》梁朝偉大鬥《毒舌大狀》黃子華、《白日之下》林保怡、《年少日記》盧鎮業及《第八個嫌疑人》大鵬。至於「最佳女主角」,《白日之下》的余香凝將會跟《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅、《毒舌大狀》黃丹妮及《填詞L》鍾雪瑩一決高下。

林保怡收到消息時正在街市辦年貨兼買餸,他笑言:「好開心,好興奮,因為真係第一次有咁嘅成績,正如上次話齋,入圍就好似得獎一樣咁開心,唔得,而家要去買隻雞,劏雞還神先得!」余香凝表示:「拍完已經好有信心,希望一隊人可以浩浩蕩蕩咁一齊行紅地氈,呢個畫面4月終於出現!我自己唔會諗獎項,希望團隊可以得到獎,獲得肯定!期待4月14日。」

《第42屆香港電影金像獎頒獎典禮》主席爾冬陞在活動上致詞,他表示:「頒獎禮上年回歸文化中心,喺海濱長廊舉辦紅地氈,得到好好嘅回應。好快又42屆喇,我哋有個宗旨,就係表揚去年傑出成就嘅電影工作者,透過成就向外宣揚香港電影。今年合乎資格參賽嘅電影有50多部,去年最賣座的十部香港電影,最低一部都過千萬票房,最高一部超過一億,就係吳煒倫,佢雖然係老編劇,但都係新導演,希望新一代盡量拍多啲戲,有質亦要有量,行家們今年努力!」他續言曾經有人指金像獎是小圈子頒獎禮,今年努力增加選民至1890位,雖然未達到2000位的目標,但希望可以越多行家投票,就可以令頒獎禮公信力越足。」

大會邀請到周漢寧、吳冰、劉俊謙及廖子妤宣布各個獎項的入圍名單,其中以《白日之下》入圍合共16項獎項冠絕其餘電影,隨後是《年少日記》及《金手指》,兩部電影均有12項入圍。

最佳亞洲華語電影



《周處除三害》

《孤注一擲》

《富都青年》

《滿江紅》

《關於我和鬼變成家人的那件事》

最佳新晉導演



簡君晋《白日之下》

卓亦謙《年少日記》

祝紫嫣《但願人長久》

吳煒倫《毒舌大狀》

李子俊《第八個嫌疑人》

最佳視覺效果



陳迪凱‧水《七月返歸》

張展榮、周子豪、覃彥《命案》

黃智力、潘志恒《金手指》

林洪峯、林駿宇、何文洛、余國亮《斷網》

袁華堂、王喜慶、楊敏傑《爆裂點》

最佳音響效果



楊智超《白日之下》

鄭名輝、楊智超《命案》

Nopawat Likitwong《金手指》

張凱彤《第八個嫌疑人》

聶基榮、林紹儒、陳慧思《爆裂點》

最佳原創電影歌曲



岑寧兒《一個人走走》《1人婚禮》

謝安琪《毋忘》《4拍4家族》

黃妍《日光漂白》《白日之下》

大AL《Let's Get To The Top》《金手指》

謝雅兒《填詞魂》《填詞L》

最佳原創電影音樂



泰迪羅賓、戴偉《4拍4家族》

朱芸編《白日之下》

區樂恆、廖頴琛、張戩仁《年少日記》

戴偉《金手指》

王建威《填詞L》

最佳動作設計



谷垣健治、嚴華《天龍八部之喬峰傳》

黃偉亮《命案》

李忠志《掃毒3:人在天涯》

錢嘉樂《潛行》

董瑋《爆裂點》

最佳服裝造型設計

潘燚森、陳巧倩《白日之下》

黃家寶《死屍死時四十四》

張叔平、陳子晴《但願人長久》

余家安、葉嘉茵《命案》

文念中《金手指》

最佳美術指導



霍佩詩、張栩冰《七月返歸》

潘燚森、謝靄霖《白日之下》

張蚊《年少日記》

余家安、梁詩韻《命案》

林子僑《金手指》

最佳剪接



盧煒麟《白日之下》

陳曉進、卓亦謙《年少日記》

梁展綸、David Richardson《命案》

張叔平、彭正熙《金手指》

陳祺合《毒舌大狀》

最佳攝影



流星《白日之下》

流星《年少日記》

鄭兆強、陶鴻武《命案》

潘耀明《金手指》

關智耀《潛行》

最佳編劇



唐翠萍、李卓風、簡君晋《白日之下》

卓亦謙《年少日記》

游乃海、李春暉《命案》

莊文強《金手指》

吳煒倫、張雲青、林偉文《毒舌大狀》

最佳新演員



吳冰《1人婚禮》

陳諾霆《4拍4家族》

許月湘《白日之下》

何珀廉《年少日記》

謝咏欣《但願人長久》

最佳女配角



金燕玲《不日成婚2》

梁雍婷《白日之下》

韋羅莎《年少日記》

楊偲泳《毒舌大狀》

最佳男配角



姜大衛《白日之下》

黃梓樂《年少日記》

李尚正《死屍死時四十四》

吳慷仁《但願人長久》

謝君豪《毒舌大狀》

最佳女主角



謝安琪《4拍4家族》

衛詩雅《不日成婚2》

余香凝《白日之下》

王丹妮《毒舌大狀》

鍾雪瑩《填詞L》

最佳男主角



梁朝偉《金手指》

林保怡《白日之下》

盧鎮業《年少日記》

黃子華《毒舌大狀》

大鵬《第八個嫌疑人》

最佳導演



簡君晋《白日之下》

卓亦謙《年少日記》

鄭保瑞《命案》

莊文強《金手指》

吳煒倫《毒舌大狀》

最佳電影



《毒舌大狀》

《白日之下》

《命案》

《金手指》

《年少日記》