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07/02/2024

Edan稱《盜月者》票房3千萬派Anson Lo露屁股！姜濤自爆見美斯用肢體溝通：我英文唔係咁得

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Text: 王連連 Photo: 王連連

　　由盧瀚霆（Anson Lo,），呂爵安（Edan ）、張繼聰、白只、姜濤和張松枝等人演出的英皇賀歲電影《盜月者》，5日晚在銅鑼灣舉行首映禮。正如張繼聰所講、現場充滿歡呼聲，希望能化成電影票房。

 

《晴報》圖片

 

　　盧瀚霆（Anson Lo）表示戲中要拆解保險箱密碼一幕，看試片也緊張得手出汗，想要再看這一幕。至於姜濤戲中首次揸真槍演出也是最難忘的，事前練習很久，令自己開槍時不會驟眼。三位新演員坦言戲中多位前輩帶領下、拍攝順利，而且教導拍攝的事情。

 

《晴報》圖片

 

　　戲中呂爵安（Edan ）的角色頭腦精明，表示票房若報捷，就會派出隊員派福利：「到時3千萬派Anson Lo 騷八月十五（屁股）。」盧瀚霆（Anson Lo ）即時拒絕：「唔得，我個八月十五唔好睇，諗下app啲大家想睇嘅。」

 

《晴報》圖片

 

　　姜濤則謂，票房再上至3千100萬時，就會將自己去澳洲拍團綜時，被影的黑圖提早公開。呂爵安（Edan）自言到4千萬，自己露八月十五，但以何種形式露就賣關子。

 

《晴報》圖片

 

　　至於白只和張繼聰本是老友，早就有默契，戲中一起為萊叔（姜濤飾演）進行任務，笑言二人都是偶像派。但對於票房收績好，偶像派要負責派福利時，張繼聰即講反話：「佢哋3個盧瀚霆（Anson Lo），呂爵安（Edan ）派得啦！派福利呢啲嘢我哋唔多事，淨係睇食花。」

 

（IG）

（IG）

 

　　今年白只和張繼聰有份演出兩套賀歲片，他們表示會盡力為兩套戲宣傳。昨日張繼聰囡囡已先睇了另一套戲：「佢睇到戲入面我好慘、就睇到喊；但呢套戲有佢哋，我諗佢見到我有份演出已經開心喇。」另外，爸爸身份因MIRROR失地位的還有張松枝，他的女兒是呂爵安（Edan ）粉絲、在場除了把握機會合照還索取簽名。

 

《晴報》圖片

 

　　昨日，姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）在大球場表演，還可以跟美斯合照，大感幸運。盧瀚霆（Anson Lo ）事前有備而來：「原本準備好要自我介紹係邊個之類、但太緊張，都唔知自己講咗乜、而且嗰刻太快。」

 

 

　　姜濤貼出照片自稱不緊張，但身體動作像企鵝，他留言：「講乜都冇用、用肢體表達，我英文唔係咁得，都係Hello 、 Bye 。」其實現場姜濤母親與碧咸「同框」，姜濤表示並不知情。

 

轉載自: 晴報

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