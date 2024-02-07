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07/02/2024

《愛回家》有新血？ 「潮生」袁文傑爆落選港姐郭珮文加入劇組：片場新成員！

#愛回家之開心速遞 #郭珮文 #潮生 #袁文傑 #揸流灘 #愛回家 #影視娛樂
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　　無綫新一代咪神郭珮文去年選港姐雖然三甲不入，但憑「最強Body」狂吸人氣，更獲TVB力捧，率先拍重頭劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》後，更獲安排加入TVB王牌劇集《愛回家之開心速遞》，星運暫時跑贏同屆三甲。

 

 

 

　　郭珮文的惹火身材夠吸睛，早前她拍攝《法證先鋒6 倖存者的救贖》，飾演黃宗澤下屬，煞科後她先跟落選港姐閨密潘明璇去旅行，大曬噴血比堅尼照；原來返港後隨即劇接劇，而且更是加入《愛回家》劇組！

 

 

 

 

 

 

 

 

　　話說「潮生」袁文傑在IG分享拍劇花絮，相中廠景正是劇中拍攝《揸流灘》的場地，除了潮生、「杜導」李啟傑及助導「堅慌」陳俊堅外，更見到郭珮文現身！袁文傑更劇透:「片場新成員！」

 

　　不少網民好期待郭珮文演甚麼角色，尤其《渣流灘》女主角「Michelle」史穎喬已經久未回歸，莫非郭珮文取代史穎喬演《渣流灘》新女主角，跟「Terry」李偉健大演對手戲？

 

 

 

 

 

 

 

　　此外，郭珮文繼續在IG派福利，分享穿上龍圖案的露肩貼身裙靚相，象徵龍年快到，留言希望龍年為大家帶來無窮機會，有個刺激的旅程。不過網民依然將焦點放在她的驕人身材，她亦毫不吝嗇大曬美背及事業線。

 

 

 

轉載自: 晴報

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