美斯香港｜姜濤發現媽媽與碧咸「同框」露出初戀眼神！呷醋：平常看你兒子的眼神都沒有這樣

姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）有機會於周日（4日）出席國際邁亞密與港隊在香港大球場的表演賽中，擔任表演嘉賓之一，而且還可以被大會安排台上跟阿根廷球王美斯合照，比好多香港人幸運，有機會近距離兩位球星碧咸和美斯。

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當日，姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）為見大人物緊張，原來姜濤母親和姨媽都有一同在席上看演出。在電視直播中，碧咸與其他人步入球場期間，經過觀眾席時，姜濤兩位長輩被攝入鏡頭，幸運地跟碧咸同框，而且姨媽坐在觀眾席最開的坐位，輕易地跟碧咸握手。姜媽媽和姨媽都表現開心，笑得甚為燦爛。

（網上截圖）

5日姜濤出席客串演出電影《盜月者》的首映禮上，被問到姜媽媽與碧咸同框時，姜濤表示並不知情，他驚訝地表示：「係咩？呢個我唔知喎，我返去睇下先。」後來友人把當日片段給姜濤看。

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姜濤隨後在IG分享了該段片段，也大感好笑。以往姜媽媽間中都會跟在一起工作，而且對他十分支持，今次見到姜媽媽這個表現，也笑言母親變心了，露出了「初戀的眼神」，他寫道：「媽….你平常看你兒子的眼神都沒有這樣….原來姨媽還握手了！」

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姜糖（姜濤粉絲名稱）們見到姜濤取笑「奶奶」，也紛紛留言，「衰仔仲好講，唔帶埋奶奶去合照」、「阿媽有咗第二個2.0」、「姜媽：衰仔，你亞爸都未出聲」、「糖望你嘅眼神都一樣」、「扭計呷醋模式啟動」。就連方健儀都要留言取笑一番：「睇開啲啦….囝。」

當日演出，其實姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）都十分緊張，二人接受訪問時表示十分緊張，盧瀚霆（Anson Lo）稱事前準備充足：「原本準備好要自我介紹係邊個之類、但太緊張，都唔知自己講咗乜、而且嗰刻太快。」姜濤貼出照片自稱不緊張，但身體動作像企鵝，他留言：「講乜都冇用、用肢體表達，我英文唔係咁得，都係Hello、 Bye 。」