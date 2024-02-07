移民英國｜英國再放寬未婚伴侶BNO簽證移民門檻！港人憂新例成「小紅書移英攻略」？活得自在請放下這套「核心價值」

英國再降低移民門檻，放寬未婚伴侶BNO簽證申請要求，移除雙方需要同居兩年的條件，讓無BNO的港人再多一個途徑移民英國。這項政策對港人來說本應是福祉，但隨著移民人數愈來愈多，BNO居英權不再「矜貴」，便開始有以下討論：「阿豬阿狗都移民」、「又多個『小紅書』移英攻略」。當這種「人無我有，人有我優」的市場競爭心態滲透至港人生活的每一環，連移民也成為一種較勁，只會令人喘不過氣。

香港核心價值：「人無我有，人有我優」

細個鬥讀書，大個鬥升職、買樓、結婚，幾乎是每個港人的必經階級，所以不難想像移民都有得鬥。但當聽到有人說「連樓下看更都走，拉低曬移民質素」，只有腹誹心謗，為何看更不能移民？你走得其他人唔可以走？猶記得2004年有300位學術界人士在報章聯署《香港核心價值宣言》，列舉香港的核心價值是「公平公義、多元包容」等等，但種種跡象顯示，香港核心價值與「多元包容」沾不上邊，在功利主義下，香港的核心價值似乎是「人無我有，人有我優」。當然也有不少「守望相助」的英國港人組織，義務幫助移英港人，但不能否認，香港社會上充斥著各種謾罵、二元對立的聲音，大多是想告訴別人，自己過得更好。

（圖片由作者提供）

英國降低移民門檻，受益者不能是別人？

英國再降低移民門檻，讓更多沒有BNO但有意移民的香港人受惠，如果你是「97後」，剛好又有個年紀比你大的未婚伴侶，便能成為新規例下的受益者。至於不少人說新例淪為「『小紅書』移英攻略」，為何看「小紅書」攻略的人不能成為受益者？其實很多內地人跟香港人一樣，只是想追求不一樣的生活方式，城內的人想走出城外，心態上沒有對錯，當然「假結婚」的手段不合法，為了移民而欺騙港男的人也有違道德，但古今中外有多少人為了移民而選擇跟當地人結婚？要知道「一隻手拍唔響」，有些人為了移民而犧牲自己的愛情，也是他們的自由。

如果香港人移民是為了追求自由，他們想逃離的應該是「人無我有」、事事比較的生活，既然如此，何不放下執念，不論對自己人還是其他族群都多點包容，「你好，我好，大家好」。