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07/02/2024

2024年前線行業勞動市場就業展望：面對人手不足問題，僱主僱員如何共同創造雙贏局面？

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　根據香港網上招聘平台Moovup的招聘數據顯示，雖然經濟活動自去年中開始復常，但企業經營狀況持續困難，消費疲弱，並繼續面對人手不足和薪酬持續上升問題。

 

　　2023年，部分前線行業如零售門市及餐飲業對勞動力的需求繼續強勁，不過對比2022年各行各業僱主競相招攬員工的情況，全年招聘總體呈現平穩。其中零售門市和餐飲業招聘需求最大，2023年招聘廣告量零售門市上升20%，保安及物業管理16%，酒店及會所上升26%，清潔上升20%。僱主招聘難度在2023年一直持續，情況未見明顯改善。

 

　　薪酬方面，總體而言，全職月薪起薪點中位數在2023年上升6.7%至$16,000。兼職時薪起薪點中位數方面，2023年全年則持平，維持在$60。多個行業薪酬起薪點中位數繼續呈上漲趨勢，但升幅則未如2022年 。

 

　　幾個主要前線行業的薪酬在2023年的升幅：

 

 

 

全職月薪起薪點中位數（202312月）

2023    

全年變化

零售門市

$16,000

上升6.7%

餐飲業

$17,000

上升6.3%

物流及運輸

$16,000

上升6.7%

保安及物業管理

$16,500

上升1.9%

 

 

　　疫情過去令整體空缺數目上升、失業率下降，加上勞動人口下降、人口老化等，已經成為全球發達城市的痛點，香港當然難以獨善其身。預計香港今年上半年經濟會維持穩定、失業率低令招聘前線行業人員仍然困難。為應對前線行業人手不足問題，僱主應從多方面著手，推動更多的婦女重新投入就業市場、協助市場釋放和尋找潛在勞動能力，鼓勵和推進前線行業流程及營運自動化；僱員方面，中年求職者亦應積極參與僱主提供的技能培訓，吸收新知識及建立良好人際關係，透過自身豐富經驗與公司業務共同發展，創造雙贏局面。

 

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