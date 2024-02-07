投資心理學之「損失厭惡」

對上一期與讀者朋友分享了第一種常見的投資心理錯誤「心理帳戶」，不少讀者回饋深有同感。本期將繼續同大家分享另一種更為常見，但同時較難自我發現的投資心理錯誤，此為「損失厭惡」心理（Loss Aversion）。

在解釋這個心理現象之前，筆者繼續用一個簡單例子先作說明。還是以賭徒入賭場作為例子，如果賭徒持有10000元進入賭場，並計劃分10注，每注1000元買大細。那麼當他完成每一注的落注後，他都有機會獲得1000元或者損失1000元。雖然每次潛在的回報及損失是同樣的金額或百分比，但是，每次損失1000元相較每次贏得1000元，所產生的痛苦感明顯較快樂感強烈。這個現象，就是「損失厭惡」的心理。

「損失厭惡」是心理學家透過大量不同試驗，得出人們對於風險偏好的程度是不一致的結論。具體而言，當涉及利益多寡時，人們表現為厭惡風險；當面對的是損失的大小時，人們則表現出風險的追求。那麼這種心理是如何影響投資者的決策或判斷？

筆者認為，這種心理狀況在投資市場上亦是一致的。當一個投資者持有的股票已有30%的帳面利潤，他應該會感到高興，但是這種高興的感覺可能並未達至驅使他決定獲利離場的程度；其後，股價回吐所有升幅，之後繼續向下，並倒跌30%，這個時候，這個投資者的痛苦感卻比原來30%獲利時的快樂感更深。因此，他或許因不希望承擔這個損失，而繼續持有，希望等待損失縮窄，甚至扭虧為盈，從而選擇繼續追求風險。也就是說，投資者會因為「損失厭惡」的心理，拒絕了理性的止蝕行動。這也是不少投資者有時並非不會賺錢，而是每次虧損的金額都比賺錢的金額多的原因。

投資心理行為具有很多表現方式，其他包括羊群效應、囚徒困境、賭博心態等，惟筆者今期跟上期所介紹的兩個類別，是較為常見，亦是投資者容易犯下的兩種，作為理性投資者應值得借鑒。（二）