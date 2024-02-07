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07/02/2024

觀音借庫2024｜觀音開庫日子將至！6間廟宇可代客借庫！即睇點預約！借庫基本步驟+6大宜忌：祈願切忌2件事

#CNY2024 #2024CNY #觀音 #觀音開庫 #觀音借庫 #農曆新年 #習俗 #宜忌 #Pantry熱話 #祈願 #華人廟宇委員會 #龍年
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Text: Sammy Leung

　　每年觀音開庫都會吸引很多香港人，大家都希望自己去了觀音借庫後，在新一年可以過得更好。而龍年的觀音借庫將會在2024年的3月，所以有興趣的朋友當日一定要預留時間，如果自己沒法去的話，又有甚麼方法解決呢？

 

　　農曆正月二十六日是觀音開庫的日子，亦是華人民間習俗，很多人在這一日都會進行觀音借庫，希望可以借錢、借運、求健康、求人緣等等，在新一年可以有一個好意頭。而今年觀音借庫日期為2024年3月6日，所以有些人在3月5日晚上就會去排隊。而觀音借庫又有沒有宜忌及所需物品呢？今次為大家整合了網上資料，原來，借庫所需物品可以在向廟宇或店舖購買借庫物品，基本的有生果、香燭、壽金、元寶、觀音衣紙等。

 

　　如果大家第一次入到廟宇借庫，可以真的不知如何入手，大家可以事先詢問一下工作人員，就不怕做錯！借庫大約步驟有點香；向觀音默唸心中所願；添香油；將寫有自己資料的觀音衣及招財寶牒等借庫物品火化或交給作人員；領取「庫錢」放進錢包；吃下生菜紅包。而庫錢金額是不等的，是一個意頭，大家都不必太過介意。

 

圖片來源：《嚦咕嚦咕新年財》

 

 

　　一次過可以睇觀音借庫6大宜忌！

  • 準備功夫：先還庫！原來如果你上一年有借庫的話，記得要先還庫，答謝神恩。
  • 借庫準備功夫：前後一日應茹素
  • 借庫還庫連續最少三年
  • 借庫祈願：祈願時記得2件事，就是不可只想個人利益或存有惡念或貪念
  • 參拜：參拜要誠心，不要胡言亂語
  • 衣服簡素為主，忌穿金戴銀及戴帽

 

 

下一頁：自己去唔到都可以搵人幫手觀音借庫？

 

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