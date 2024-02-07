騙局大拆解｜毒APP專吼你銀行戶口，如果有用網上銀行需注意！｜使用網上銀行兩大重點必須留意！

話說近期有唔少人反映，自己銀行戶口無啦啦被人轉走晒啲錢，好彩金額唔高，不過去到報警都無咩用，因為通常都難以追尋。究竟咩原因會導致呢個情況呢？聽問有唔少人Down埋啲奇奇怪怪App，原來呢種「釣魚App」係會針對網上銀行進行入侵！





中招用戶多用An機，Down奇怪App引致中伏



據了解，近期中招人士多數使用Android手機，皆因An機可以唔使經google play就可以下載軟體（App）。通常係有陌生人Send條Link或者係Facebook睇到有某些購物優惠，就會氹到一啲機心低嘅用戶，去點擊條陌生Link，順便下載一個不知名APP並自動安裝。



其實呢類「釣魚App」係會收集用戶手機上曾經輸入過嘅紀錄同去過嘅網站，如果你有用過網上銀行而又無Set保安密碼，咁就好容易被呢啲騙徒收集到你嘅個人資料啦！



Google search都未必安全，騙徒都識買廣告！



好多時候用網上銀行嘅用戶，都會懶得Bookmark網站，而直接去google search搵，呢個時候就係騙徒做手腳啦！好多騙徒而家都識整個假網站再係google買廣告，所以你見google search頭幾個「推薦」選項，分分鐘就係騙徒建構嘅假網站！



之後都有講過，假網站同真網站基本上無分別，通常Log in之後就唔會再有下一步，因為騙徒已經拎左你個Password同ID啦！所以如果你用緊嘅網上銀行，而佢又提供保安碼認證或者SMS認證，記得要打開佢啦！



使用網上銀行兩大重點必須留意



1.不要相信陌生人或者不知名人士Send俾你嘅Link或者下載不知名文件，就算朋友Send俾你都要打個電話問問，因為有機會係你個朋友遭黑客入侵whatsapp；

2.google search唔好選擇「推薦」連結，如果對網站有疑問，可以打電話去銀行問清楚正確網站。



另外，亦須留意以下事項：



切勿隨意點擊短訊內的任何超連結以下載應用程式。如有需要，應經指定應用程式商店下載流動應用程式；



安裝應用程式時，不應給予過多權限；



你可瀏覽「網絡安全資訊站」獲得更多保護個人裝置的方法；



你可考慮在流動裝置安裝防毒軟件；



經常更新操作系統及流動應用程式至最新版本；



除了向有關機構驗證，市民也可在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」手機應用程式輸入可疑網址查核；



提醒身邊親友慎防受騙；



如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線查詢。

撰文:李皆穎



