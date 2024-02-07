平機票｜龍年3大機票優惠！港航飛日韓台泰低至88折！坐「最佳航空公司」飛長途，巴塞隆納$5,774起！同場加映︰一招攞機場送出日本機票

臨近農曆新年，不少航空公司推出龍年機票優惠，香港航空限時推低至機票 88 折優惠碼，港人最愛的日、韓、台、泰等地統統有份！如果計劃今年去個長旅行，卡塔爾航空逾 70 個航點機票也有早鳥 85 折優惠，像飛巴塞隆納最平竟只需 $5,774 連稅包行李，飛英國的直航機票也不過 $6,991，旅行日期直至 2024 年底！最後香港國際機場又大派機票，買滿指定金額即送札幌或東京來回機票，唔要抽籤排隊即中獎！

龍年機票優惠｜香港航空︰日韓台泰等地機票低至88折！

香港航空 Hong Kong Airlines 為迎接龍年，由即日起至 2 月 9 日於官網推出 9 折優惠碼，涵蓋日本、韓國、台灣、泰國、越南、馬爾代夫、內地等逾 20 個航點，只要經濟艙機票、商務艙機票的淨票價分別滿港幣 1,300 元或港幣 3,500 元或以上，訂機票時輸入優惠碼【HXFEB24】即有 9 折優惠。旅遊日期由 2024 年 2 月 14 日至 3 月 21 日，若於 3 月下旬飛往日本東京，或許可以剛好欣賞櫻花盛開的美景。要留意，是次香港航空 9 折優惠代碼數量為 30,000 個，先到先得。

（圖片來源︰香港航空）

以港人最愛的東京為例，若於 2 月下旬出發，經濟艙來回機票本來要 $2,841 起，官網訂機票時輸入【HXFEB24】，最平連稅後減至 $2,604，不過就未包寄艙行李額。值得一提是，金鵬俱樂部會員只要以另一優惠碼【FWCFEB24】買指定航點機票，更低至 88 折！

（香港航空官網截圖）

香港航空迎接龍年優惠︰

優惠日期︰即日起至 2024 年 2 月 9 日下午 11 時 59 分

出發日期︰2024 年 2 月 14 日至 3 月 21 日

目的地︰

北京（PEK/PKX）、重慶（CKG）、成都（TFU）、上海（SHA/PVG）、杭州（HGH）、南京（NKG）、海口（HAK）、三亞（SYX）、福岡（FUK）、熊本（KMJ）、沖繩（OKA）、札幌（CTS）、函館（HKD）、名古屋（NGO）、大阪（KIX）、米子（YGJ）、東京（NRT）、首爾（ICN）、台北（TPE）、曼谷（BKK）、布吉（HKT）、峇里島（DPS）、河內（HAN）、馬爾代夫（MLE）

優惠碼︰HXFEB24（非會員 9 折）、FWCFEB24（金鵬俱樂部會員 88 折）

詳情︰www.hongkongairlines.com/static/pdf/HXFEB24_FWCFEB24_TnC_TC.pdf

官網︰www.hongkongairlines.com/zh_HK/hx/homepage

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