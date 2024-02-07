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07/02/2024

北海道札幌新商場開幕！解構COCONO SUSUKINO︰地下鐵直達超就腳！人氣根室花丸壽司/ 大型超市平買水果/ Daiso、Threepy掃貨

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　農曆年假期即將開始，相信有不少朋友都準備好出發去北海道滑雪或賞雪，今次想跟大家推介一個札幌的新商場「COCONO SUSUKINO」，剛剛於1月31日才全面開業，從B2F到5F，共有7層，有多間商店、食肆、超市、遊戲機中心及戲院（樓上更是Sapporo Stream Hotel），最正是地下鐵直達，由薄野駅出閘行到商場門口應該不用30秒，非常方便！我於1月31日返香港，剛趕得及試試新food court，等我為大家解構一下這個新商場吧！

 


COCONO SUSUKINO位於札幌最熱鬧的薄野十字路口。（圖片來源：Katty拍攝）

 


商場設有地下入口，位於地下鐵薄野駅的出口5，地下街亦可以直達，不用走出路面。（圖片來源：Katty拍攝）

 


地下入口設有一些座位，遊客可以坐在這裡等朋友或吃商場的外賣。（圖片來源：Katty拍攝）

 


想跟薄野十字路口及NIKKA廣告牌打卡的話，可以走到2F及3F的露天位置。（圖片來源：Katty拍攝）

 

札幌新商場｜B2F：大型超市Daiichi．抵買水果／刺身

 

　　札幌最中心的位置沒有大型超市，相信Daiichi開業之後，應該會成為遊客最愛的景點之一！除了一般糧油雜貨及零食熟食之外，大家應該最想買水果及刺身吧，因為可以買點酒店即食！這裡的選擇很多，而且價錢都不算貴，士多啤梨每盒40蚊左右，有海膽、拖羅的刺身拼盤都只是百幾蚊，最適合買返酒店做宵夜！美中不足是，晚上9點便關門，如果可以開夜一點就perfect！

 


大型超市Daiichi，營業時間為10am至9pm。（圖片來源：Katty拍攝）

 


靜岡縣產士多啤梨，每盒¥754。（圖片來源：Katty拍攝）

 


亦有切好的水果拼盤，價錢貴一點，每盒¥538。（圖片來源：Katty拍攝）

 


超市內有大量刺身，早上的選擇會比較多。（圖片來源：Katty拍攝）

 


如果住的地方有廚房的話，可以來這裡買和牛打邊爐！這盒壽喜燒用的黑毛和牛，150g都只是80幾蚊！（圖片來源：Katty拍攝）

 

下一頁︰札幌最人氣迴轉壽司店進駐！必食Chocolatier Masale限定芭菲

 

 

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