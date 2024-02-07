北海道札幌新商場開幕！解構COCONO SUSUKINO︰地下鐵直達超就腳！人氣根室花丸壽司/ 大型超市平買水果/ Daiso、Threepy掃貨

農曆年假期即將開始，相信有不少朋友都準備好出發去北海道滑雪或賞雪，今次想跟大家推介一個札幌的新商場「COCONO SUSUKINO」，剛剛於1月31日才全面開業，從B2F到5F，共有7層，有多間商店、食肆、超市、遊戲機中心及戲院（樓上更是Sapporo Stream Hotel），最正是地下鐵直達，由薄野駅出閘行到商場門口應該不用30秒，非常方便！我於1月31日返香港，剛趕得及試試新food court，等我為大家解構一下這個新商場吧！



COCONO SUSUKINO位於札幌最熱鬧的薄野十字路口。（圖片來源：Katty拍攝）



商場設有地下入口，位於地下鐵薄野駅的出口5，地下街亦可以直達，不用走出路面。（圖片來源：Katty拍攝）



地下入口設有一些座位，遊客可以坐在這裡等朋友或吃商場的外賣。（圖片來源：Katty拍攝）



想跟薄野十字路口及NIKKA廣告牌打卡的話，可以走到2F及3F的露天位置。（圖片來源：Katty拍攝）

札幌新商場｜B2F：大型超市Daiichi．抵買水果／刺身

札幌最中心的位置沒有大型超市，相信Daiichi開業之後，應該會成為遊客最愛的景點之一！除了一般糧油雜貨及零食熟食之外，大家應該最想買水果及刺身吧，因為可以買點酒店即食！這裡的選擇很多，而且價錢都不算貴，士多啤梨每盒40蚊左右，有海膽、拖羅的刺身拼盤都只是百幾蚊，最適合買返酒店做宵夜！美中不足是，晚上9點便關門，如果可以開夜一點就perfect！



大型超市Daiichi，營業時間為10am至9pm。（圖片來源：Katty拍攝）



靜岡縣產士多啤梨，每盒¥754。（圖片來源：Katty拍攝）



亦有切好的水果拼盤，價錢貴一點，每盒¥538。（圖片來源：Katty拍攝）



超市內有大量刺身，早上的選擇會比較多。（圖片來源：Katty拍攝）



如果住的地方有廚房的話，可以來這裡買和牛打邊爐！這盒壽喜燒用的黑毛和牛，150g都只是80幾蚊！（圖片來源：Katty拍攝）

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