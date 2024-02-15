從生肖、飛星及流月看前景

龍年已到，先向讀者拜年，借用《易經》乾卦九二「見（現）龍在田」與九五「飛龍在天」，恭祝大家萬事如意。新年伊始，從術數看前景，筆者先想與讀者分享個人對術數的看法。《金剛經》云：「所謂佛法者，即非佛法，是名佛法。」因此所謂術數，即非術數，是名術數。

也就是說，對術數不要盲目相信，反而若認為術數所說是廢話，才有批判思維。術數是玄學，不是科學，不會百分百準確，所言純屬參考。事實上，易學講天地人之道，從來不是命定主義，因為人在天地之間，其參與性具決定性作用。

術數是玄學不是科學，不會百分百準確。(Shutterstock)

回頭講術數，先談生肖。每年講生肖犯太歲，今年犯太歲的，有龍、狗、兔、牛，已被過分誇大，因為所針對是年支。而從八字命理學看，年柱代表祖宗，月柱代表父母，日柱代表自己和配偶，時柱代表兒女。其中月支為八字提綱，左右整個格局，所以應看月支是否犯太歲。

再看12個月的生肖，從農曆1月到12月，分別是虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬鼠牛，其中2月為兔，3月為龍，9月為狗，12月為牛，這四個月（農曆計）出生的人，就要小心了。

近年頗受關注的九宮飛星，個人認為，此說源自《洛書》，傳說中數千年前洛水浮出神龜，龜背上的黑白點便是九宮飛星的起始點，每年按次序變換，到今年龍年其位置圖如下：

九宮圖的數字位置，有吉有凶，而筆者認為，吉位可以不理，凶位則須留意。正如俗語所說，「好的不靈驗壞的靈驗」，因此不用趨吉，避凶便是，防患於未然。而九個數字，1、4、6、8、9都是吉位，2、3、5、7則是凶位。

四個凶位，如何避凶？還要比對《洛書》起始點的位置，才能看出端倪。《洛書》起始點的圖示如下：

請注意，古代方向，上南下北，左東右西。將今年九宮飛星圖與《洛書》起始點圖比對，三碧祿存木星入中宮，代替原來的五黃土星，木能剋土，令五黃土星凶上加凶。而所謂入中宮，即入囚，充滿怨氣。三碧木星乃是非口舌之星，而最近的美斯風波，正是回應此星的威力。避凶之法，可在中間位置懸掛紅色揮春，紅為火，木生火，火能洩木。又因水能生木，象徵水的藍色及黑色擺設可免，甚至綠色植物也不要擺放，以免木氣加重。

不可忽略正西位的五黃土星大凶星，進入七赤兌位，兌卦為少女，今年的少女要特別小心，不要在西位逗留太久。由於土能生金，金能洩土，白色為金，白色擺設可減凶。又因木能剋土，綠色植物可救災。還有二黑病符土星進入原為四綠木星的東南位，二黑星原為坤卦，四綠星原為巽卦，坤為母，巽為媳婦，可見這位置除了帶來疾病，也會引發婆媳不和。最後是七赤破軍星進入九紫火星的正南位，前者先天火，後者後天火，兩火相遇，火上加火，不妨擺放黑曜石除禍，黑色為水，水能滅火。

至於12個月流月吉凶，以農曆計，3月戊辰，令立春八字是兩辰克戍；4月己巳，形成寅巳申三刑的無恩之刑，提防小人暗算；7月壬申，8月癸酉，申金見劍鋒星、血刄星；酉金見暴敗星、的煞星，都屬災星。