人才荒｜打破「沙紙」至上觀念，IT隱青也可變全職數據工程師！Generation Hong Kong CEO︰短期培訓亦可有出路

Generation Hong Kong CEO鄭浩維直言，若職業教育欠靈活，將阻礙培育社會需要的多元人才。（朱永倫攝）

要長遠解決人才荒問題，留住及扶植本地年輕人才都是重要一環。可是，專門協助解決招聘及管理人才挑戰的Generation Hong Kong CEO鄭浩維（Brian）直言，在香港地的年輕人，很多時背負過重學業壓力，同時欠缺職業教育支援及鼓勵，難以追尋其他技能發展及夢想。

早前剖析本港人手短缺的現象，留意到不少僱主仍有根深柢固的觀念，要求年輕人需有大學「沙紙」在手。他亦反問：「究竟是不夠人，還是人才錯配的問題？」

為幫助學歷較低的青年搭建向上流動的階梯，Brian自2018年初加入全球諮詢機構巨頭麥肯錫公司（McKinsey & Company）創立的非牟利組織Generation Hong Kong，盼透過與僱主合作，與時並進了解商界需求、職場新動向，收窄教育與就業之間缺口，包括改善技能差距、鼓勵僱主擴闊人才庫，改變固有觀念等。

剖析香港人才荒的成因，他認為與人才結構錯配有莫大關係，部分原因是人才培訓未能追上相關行業發展，教育與就業制度未充分接軌；部分原因或在於僱主評估求職者時的準則出現錯配，導致人才不匹配。

人才培訓 未能追上行業發展

他補充，由於工作世界變化很快，科技和自動化帶來顛覆性的轉變，令到教育未必完全緊貼僱主所需，「無論是技術上或是思維上都未能catch up（跟上）。」配對工種方面，該機構在早年開始培訓時，主要考慮為Digital marketing（數碼營銷）及客戶服務類工作提供培訓，至2021年再針對地加入初級數據工程師、網頁開發員等培訓。他指，疫情加速了不同科技應用，甚至是生成式AI的出現，亦改變了不同的matching（職業配對）所需要的技能。

同時，他留意到在東方社會仍有根深柢固的觀念，認為接受高等教育是成功的唯一途徑，彷彿考不上大學就沒有出路。於是他與團隊過去積極連結商界洽談，盼拉闊僱主對人才的想像，套用另外一個角度去看非大學畢業生背景的人才。

鄭浩維透露，該機構目前至少有300個緊密合作的商界夥伴，涵蓋7個工種，其中5個與科技相關，負責軟件質量保證的手動執行測試員及機械人工作助理，尤其為SEN（特殊教育需要）人士而設。（官方社交平台圖片）

IT「隱青」 變全職數據工程師

即使是沒有大學學歷背景的年輕人，他強調透過短期培訓亦可有出路，從事初級數據工程師等IT人才。例如最令他印象深刻的是在2021年，一位已長達4至5年沒有讀書及工作，僅持有電腦工程高級文憑的年輕人，因為性格害羞、缺乏自信和溝通能力，在家中自閉生活，一度被認為是隱蔽青年。

自接受培訓以來，該名年輕人發掘到對數據領域的興趣，更積極表達想法，改善與他人溝通的能力，同時在技能上有顯著的進步。結果獲連卡佛載思集團（The Lane Crawford Joyce Group）Beta Labs注意到他的表現，並招聘為全職數據工程師。

Beta Labs創辦人兼聯合主管Jack Ng表示，該職位過去聘用的都是碩士畢業生，透過該機會，亦讓其發掘另一個潛在的人才庫；Brian透露，最近該名年輕人才甚至開始為新入職同事提供指導。

Generation Hong Kong為立志轉入IT賽道的年輕人，提供為期13星期的前端網頁開發員培訓。（官方社交平台圖片）