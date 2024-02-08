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08/02/2024

新年聚餐或增患新冠風險！孔繁毅：接種疫苗亦有機會受染！65歲或以上長者宜溝針提升免疫力！轉打mRNA疫苗抗體反應增數十倍？

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　　農曆新年是中國人的傳統節日，相信不少人已計劃好出席不同的家庭聚餐、拜訪親友等活動。值得留意的是，人多聚集、密閉空間和缺乏通風的場所，有機會增加病毒在人群中的傳播機會，尤其是長者或免疫力較低的人士的風險會有所上升。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授指出，新冠病毒的變異株具有更嚴重的免疫逃逸性和更強的傳染性，老年人或高危人群感染後出現重症的機會相對較高，呼籲高危人群盡快接種疫苗或加強劑。

 

　　目前社會上流行的變異病毒株主要來自Omicron家族譜系。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授表示，在臨床方面，XBB變異病毒株與JN.1變異病毒株沒有太大的區別，感染者可能只出現輕症，因為大部分人實際上已經具有一定的免疫力。然而，對於整體的新冠病毒來說，變異病毒株具有較高的傳染性，可以算作空氣傳播，一個感染者可能在同一時間傳染給十五、十六個人。

 

　　「如果是空氣傳播，尤其是沒有免疫力或者沒有戴口罩的人，他們的感染機會會增加。此外，變異病毒株對於疫苗的逃避，即免疫逃逸，比較嚴重，即使你接種了預防疫苗，病毒仍然可以找到位置躲藏，讓人有機會感染。」孔繁毅教授說。

 

健康人士感染後病情較輕 長者則會有重症風險

 

　　好消息是，健康人士感染新冠病毒的風險和感染後的症狀相對較輕，類似於普通感冒，可能會出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀。但孔繁毅教授表示，最擔心的是65歲或以上的老年人，尤其是有長期疾病的人士，例如曾接受幹細胞移植的患者、腎肝移植者，或者是血癌患者、癌症患者、嚴重糖尿病患者。

 

　　由於這些老年人和長期病患者的免疫力較差，一旦感染新冠病毒後出現重症的風險就會更嚴重，可能出現肺炎的情況，甚至需要進入深切治療部並使用呼吸機輔助呼吸，最終可能面臨死亡風險，因此建議他們接種XBB疫苗加強劑。

 

　　「以瑪麗醫院的數據來說，傳染病病房內大部分都是新冠重症個案。我們也看到社區的數據亦逐漸上升，大部分是老年人和長期病患者。在臨床方面，我們看到有打了三、四針、五針科興疫苗的人士仍然是重症入院，原因是因為滅活疫苗在對抗Omicron變異株方面的免疫效果較弱。」

 

研究指轉打mRNA疫苗 抗體反應提升數十倍

 

　　孔繁毅教授引述研究顯示，市民如果轉打mRNA疫苗，其抗體反應將能提升數十倍，所以，即使過往曾接種了科興滅活疫苗，可以透過「溝針」，即接種mRNA疫苗的平台，可以提高他們的免疫力，減少感染新冠病毒後出現重症的風險。他續指，現時政府已引入兩款XBB疫苗加強劑，包括復必泰及莫德納的mRNA疫苗，兩款均是有效的預防疫苗，整體來說保護性都是很好的。

 

　　另外，若市民過往曾接種復必泰後轉打莫德納的mRNA疫苗加強劑，整體抗體的免疫力會再高一點，特別是長者 (60 歲以上) 以混合接種形式接種 mRNA 疫苗作加強劑可獲得更高的抗體效能及更高的中和抗體反應，故呼籲老年人和高危人群，盡快接種XBB疫苗的加強劑。

 

轉載自: 晴報

 

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