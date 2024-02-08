美斯日本｜美斯飛日本心情大靚！和日本第一牛郎羅蘭合照簽名！Roland為美斯改寫人生金句

「國際邁亞密」球隊來港舉辦友誼賽，阿根廷球王美斯最終缺陣比賽，香港大球場三萬多名球迷嗌「回水」，連政府都多次公開要求主辦單位向球迷交代，雖然主辦單位Tatler開快閃記者會稱不知道美斯會缺陣，亦樂意不申領政府的1,600萬贊助補貼，不過仍然難平香港市民的怒火。近日，美斯與球隊轉飛日本繼續巡迴賽之旅，美斯態度180度轉變，除了出席記者會大方回應問題外，在球場練習時健步如飛，似乎在香港站的「傷」都已經康復得七七八八。

（電視截圖）

美斯昨日在日本國立競技場與神戶勝利船作賽，不過比賽前仍然有不同的見面活動，前晚有「牛郎界帝王」、「日本第一牛郎」之稱的羅蘭（Roland）在IG分享他跟美斯的合照，相中美斯穿上招牌粉紅色的球隊外套，笑容非常燦爛，跟Roland攬實合照，Roland戴住黑超舉起姆指，同樣大感興奮。除了合照之外，Roland更分享美斯為他簽名的金色波鞋及鞋盒，絕對是勝利者的放閃，威到震！他分享用日文和英文留言說：「感謝您這次來到日本。 感謝你沒有因我的背景而對我有偏見，並以友善的方式對待我，非常感謝您抽出時間。 非常感謝您，無論是甚麼行業，做好一個行業都是極其有意義的。 如果您能在這次住宿期間感受到日本的一點好，我會很高興。 - 絕對是有史以來最偉大的!!真的!!!!!那是火！獅子座！我非常愛你！」最後，他更將自己的金句：「這世界上只有兩種男人。 我，和我以外的。」改成「世界上只有3種人：我、美斯及其他人。」

（電視截圖）

事關原來Roland自細就立志做足球員，中學時所屬於日本專門培養足球員的組織 – 柏レイソルJｒユース，高中時以足球特待生的身分進入名校「帝京高校」，並成為學校校隊足球員。先天擁有182cm身高的Roland，完全有踢波材料，Roland亦每天都努力練習。由於帝京高校的足球隊是日本著名的隊伍，可惜最終沒有被選上，頓時希望夢碎，雖然在父母及老師的建議下考進了帝京大學，但Roland就在開學不到一週就提出退學申請，其聲明稱要「想成為全國第一牛郎」為由退學。

Roland成名後，仍然繼續他的足球興趣，經常獲得機會跟世界各地的著名球星互動和踢波，在他的IG見到有費高、朗拿甸奴、托迪等等，絕對是人生勝利組。