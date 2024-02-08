  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

08/02/2024

比比星期四｜內地連續四個月通縮 港股回吐失萬六關｜懶理大額回購 阿里績後挫7%

#香港股票 #恒生指數 #內地經濟 #CPI #PPI #通縮 #阿里巴巴 #回購 #百勝中國 #凱基亞洲 #溫傑 #hot talk 1點鐘 #00005 #匯控 #00941 #中移動 #港燈 #002638 #中行 #03988 #創科 #00981 #中芯 #00669 #銀娛 #01299 #貓眼 #00027 #01896 #友邦 #09987 #(02822) #南方A50 #FI二南方恒指 #07500
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　內地連續4個月錄得通縮，國家統計局公布，2024年1月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.8%，連續4個月為負數，意味仍處於通縮區間，而且低於預期的跌0.5%，並創出2009年以來最大的CPI跌幅。各類消費品之中，豬肉價格繼續是跌幅最大的商品分類，1月價格按年跌17.3%，鮮菜1月價格按年跌12.7%，數據反映在春節假期因素帶動下，內地消費仍疲弱，節後有改善的可能性嗎？阿里巴巴09988)上季收入按年增5%；經調整純利479.51億元人民幣，符合市場預期。集團宣布加碼股份回購計劃250億美元。不過阿里美股坐過山車，收市仍挫近6%，港股衝高後亦步美股後塵失守70元關口。今次財報有何重點需要關注？投資者績後應該怎部署？在內地經營肯德基及必勝客等餐廳的百勝中國(09987)去年第四季多賺83.01%，遠勝市場預期之餘，每股派息更增至0.16美元。集團隨即宣布今年12.5億美元回購計劃以及擴張大計，刺激股價昨日早段飆至371.4元的3個月盤中新高，不過今日早段隨市回吐逾半成，利好因素已在上日反映？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/_cRN-k3At1s

 

►把時間軸拉到01:03開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#香港股票 #恒生指數 #內地經濟 #CPI #PPI #通縮 #阿里巴巴 #回購 #百勝中國 #凱基亞洲 #溫傑 #hot talk 1點鐘 #00005 #匯控 #00941 #中移動 #港燈 #002638 #中行 #03988 #創科 #00981 #中芯 #00669 #銀娛 #01299 #貓眼 #00027 #01896 #友邦 #09987 #(02822) #南方A50 #FI二南方恒指 #07500

更多財智文章

放大顯示
精選影片

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk