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08/02/2024

黃日華女兒疑Filter太重手令周潤發變劉德華！轉做幕後曾任姚焯菲造型師自爆失業？

#時裝服飾 #周潤發 #娛樂 #黃日華 #黃芷晴 #苗僑偉 #姚焯菲 #劉德華 #失業 #電視台 #演員 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　周潤發發哥一向都係大家集郵對象，發哥來者不拒，好多時更會用fans嘅手機揸機自拍。不過相片就留咗喺fans手機入面，之後點處理同影成點發哥都冇say，日前黃日華囡囡黃芷晴再次搵發哥合照，不過post出嚟嘅時候就一啲都唔似發哥，但就仍然係靚仔一名！

 

　　黃芷晴先係Post出同三哥苗僑偉嘅合照，之後再post出同發哥合照，相中見到黃芷晴矮發哥一個頭，輕輕側向發哥倚傍喺佢胸前，芷晴仲笑得好含蓄，留言:「我暈了。」不過呢張相就似乎filter或者P圖太重手，發哥面上猜皺紋，只係有少少魚尾紋，睇落仲有少少似劉德華添！

 

正常嘅發哥。

 

　　之後黃芷晴喺佢嘅IG STORY出POST影自己整雞蛋仔，疑似透露自己依家冇嘢做，留言：「我好似唔使失業了。」黃芷晴由幕前轉戰幕後由低做起，主要為藝人安排服飾造型，早前佢又參與咗「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）新歌、MC（張天賦）的《Overkill》等10多部MV，佢負責襯衫、燙衫及搬運服裝，間中都會畀意見。黃芷晴接受傳媒訪問時，表示喜歡呢項工作，比以往的工作亦壓力大減，故完全不覺辛苦，自己都多咗私人生活空間。而爸爸黃日華都好支持，為對方擔任造型師放手「任她舞」，而爸爸都有為佢介紹「客仔」。

 

 

　　黃芷晴於2012年出道，曾簽約香港電視（HKTV）成為旗下藝人，拍過《我阿媽係黑玫瑰》及《開腦儆探》等劇集之餘，早年亦獲金牌監製鄧特希睇中，為內地劇《只有情永在》首次擔任女主角，惟近年她已甚少幕前演出，近年轉做幕後工作。

 

轉載自: 晴報

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