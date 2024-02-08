  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

08/02/2024

Twins演唱會尾場容祖兒驚喜現身！阿嬌被問「同性密友」皇甫聖華：係朋友！阿Sa大爆初戀同舊愛都有捧場

#歌曲 #演唱會 #鍾欣潼 #娛樂 #容祖兒 #歌手 #關智斌 #蔡卓妍 #組合 #Twins #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　Twins在香港紅館舉行的14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》早前圓滿結束，尾場容祖兒（Joey）延續傳統現身大鬧舞台，掀起全晚高潮。「龍虎豹」合體大放笑彈，除了蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）在台上夾擊強吻Joey外，3人還趁機「屈」老闆楊受成博士請去旅行。

 

　　阿Sa和阿嬌尾場毫無保留傾力演出。甫開騷快歌Medley中，《跅跅步哈姆太郎》一曲雖然沒有招牌側手翻，不過兩人疊羅漢即興「咀嘴」，全場嗌爆。觀眾反應熾熱，TWINS興奮說：「尾場啦，14場呀，破晒我哋紀錄啦！」隨即進入「校園環節」，Twins唱出《眼紅紅》、《幼稚園》和《我們的紀念冊》，帶觀眾坐時光機回到那些年的青春歲月。阿Sa表示可能尾場，心情特別感動：「我興奮係終於可以放假啦，但其實由前一晚開始，已經有少少失落嘅感覺。真係話咁快，呢14場演唱會『啜』一聲就過咗，就好似我哋呢22年咁樣，『啜』一聲就過咗啦。其實開始確定咗要開咁多場嘅時候，好多人都好擔心嘅，個個都覺得『嘩，佢兩個掂唔掂㗎？』，連我哋都搞到有少少質疑自己。你哋現在話畀我哋聽，掂唔掂先？」全場觀眾大嗌：「掂！」阿Sa再問：「如果我哋再開演唱會，你哋會唔會再嚟支持先？」全場得一個字：「會！」

 

 

　　阿Sa自言來到最後一晚，有很多說話想講，但又不知道該怎樣講：「呢22年，我要好多謝一個人，嗰個人企咗喺我隔離，其實無論係朋友，就算係屋企人都好容易會嗌交，更可況我同隔離嗰位係無血緣關係，咁樣都行到22年。」阿嬌又再發功：「Fake Twins！但唔知點解仲有人認錯我哋嘅。」引來全場笑聲。阿Sa再指：「中間經歷好多嘢，但係好感恩就係無論有啲咩事，我隔離嗰位朋友，都會陪我一齊去經歷，多謝妳呀。其實我有時都幾難頂㗎，我都知自己啲強迫症。辛苦妳了，頂咗我咁耐。」阿嬌則表示：「ok吖，我接受呀。係辛苦妳呀，辛苦妳接受我。」

 

 

　　Encore環節，Twins開騷又邊少得Joey，上次Twins演唱會，Joey飲醉酒上台又喊又笑。而今次Twins開騷，雖然她沒有飲醉，但同樣非常亢奮，「龍虎豹」合體率先為觀眾帶來《隆重登場》，阿Sa和阿嬌左右夾擊強吻Joey，殺Joey一個措手不及。Joey當嘉賓之餘亦不忘為自己和好姊妹謀福利，她說Twins做完14場演唱會那麼辛苦，而她去年又完成了一個騷，不如密謀相約去旅行。阿Sa即雀躍問VIP席上的老闆楊受成：「係咪楊生畀錢呀？」Joey補充說：「所謂萬事俱備，只欠現金咋！」然後再提議3人不如提早跟老闆拜個早年，讓對方給錢給得舒服一點。一輪新年祝福後，阿Sa再問老闆是否贊助全程旅費，楊博士即示意「無所謂」。3人即刻帶領全場觀眾大聲說：「多謝老闆！」

 

　　在慶功宴上，阿Sa笑言為演唱會忍口數月，故一完騷即飲汽水食薯片，又飲珍珠奶茶和飲酒，「壞事」做盡。Twins並透露下半年她們會開巡唱，亦希望可以舉行一個side track演唱會。今次演唱會選在阿Sa生日售票，阿嬌生日正日開騷，阿嬌感覺被重視，不過未必會再補祝生日，收到阿Sa送的貴重生日禮物，已經非常滿足。提到緋聞「同性密友」皇甫聖華都有捧場？阿嬌說：「係朋友，我唔可以有自己朋友呀咩？（佢咀你喎？）唔係啦！（唔使澄清？）唔使，總知好多朋友都有嚟支持。」而阿Sa透露初戀男友和前度石恆聰都有來捧場，二人亦異口同聲表示未有新戀情。

 

 

　　至於關智斌（Kenny）和Joey做嘉賓，Twins稱Kenny是臨時即興拉上台，而Joey則是Twins演唱會的傳統。她們大爆Kenny做單手側手翻看似厲害，但差點成為首位在紅館台上嘔吐的男歌手。而阿嬌因身體不適，演唱會較後的場次取消側手翻環節，她說現在身體已康復，但巡唱會否再現側手翻，到時再算。

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#歌曲 #演唱會 #鍾欣潼 #娛樂 #容祖兒 #歌手 #關智斌 #蔡卓妍 #組合 #Twins #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk