鄭秀文遊日因母親入院緊急返港！情況好轉感激團友體諒！老友張寶華另類鼓勵：Have Fun

鄭秀文去年5月患病，宣布7月的演唱會取消，她花了大半年時間休養後，身體已經好轉。近日更難得相約好一班朋友去旅行。原本趁住滑雪旺季，整團人計劃了9天北海道之旅。問題接連發生，更因為母親患病而改變行程。一向溫柔又善良的鄭秀文公告此事，很多朋友和網民都留言安慰。

（IG）

6日鄭秀文在IG貼文表示，去年其實早就預計去英國及韓國旅行，但身體未復回，打消了念頭。踏入新一年，在一月初狀態甚好，就趁新一年的工作開始前去旅行好好玩一番。鄭秀文約了一班朋友去北海道滑雪，而今次更是她滿心期待，因她從未踏足北海道。

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4年沒有去旅行，鄭秀文未出發先興奮，終於9天的旅行團終於展開，可惜「天氣不似預期」，卻連環到事故，她先表示：「在上機時Mi（鄭秀文暱稱）自己又突發肚痾又嘔，幸得溫柔的空姐施以援手。」幸好有驚無險，落機立即可以衝去玩。

落機後去到二世古，見到漫天飛雪，雖然不懂得滑雪，而且又沒有打算學，但把握機會在雪地前自拍打卡。可是，鄭秀文迎來另一變數，因為年邁母親急病入院，急得她要取消旅程，由9天的行程惟有縮短只得1日，要立即回港探望媽媽。在稍晚的時間，鄭秀文於IG上再報告平安。

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原來鄭秀文當晚抵達二世古不久，就收到家姐的電話，報告媽媽身體出現問題：「 肺部急性疾病，須（需）入院治療…..。」當晚不斷跟家人聯絡，到第二天仍然心情忐忑，所以鄭秀文決定立即訂機票回港。幸好媽媽的情況很好，很快便復原。這次令鄭秀文體回到人生充滿未知和變數，感激同行團友體諒，還笑言：「留一點遺憾下一次重臨會更期待。」

不少網民都留言安撫鄭秀文，表示將來時機到可以再去一次旅行，老友張寶華則以另類鼓勵說話支持，她寫道：「Have fun（玩得開心）。」曾任電視台新聞主播的張寶華，訪問過不少名人、政客、高官。2000年她訪問時任中國共產黨中央委員會總書記江澤民，對方曾回應張寶華的提問：「Too simple（太簡單），sometimes naive（有時幼稚）」，使張寶華被受關注。此事她亦不介意被重提，而且更以江澤民當年回應的金句作為個人YouTube頻道名稱。