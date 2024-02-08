  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

08/02/2024

鄭秀文遊日因母親入院緊急返港！情況好轉感激團友體諒！老友張寶華另類鼓勵：Have Fun

#張寶華 #旅遊 #好去處 #北海道 #鄭秀文 #娛樂 #女生 #二世古 #滑雪 #歌手 #演唱會 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　鄭秀文去年5月患病，宣布7月的演唱會取消，她花了大半年時間休養後，身體已經好轉。近日更難得相約好一班朋友去旅行。原本趁住滑雪旺季，整團人計劃了9天北海道之旅。問題接連發生，更因為母親患病而改變行程。一向溫柔又善良的鄭秀文公告此事，很多朋友和網民都留言安慰。

 

（IG）

 

　　6日鄭秀文在IG貼文表示，去年其實早就預計去英國及韓國旅行，但身體未復回，打消了念頭。踏入新一年，在一月初狀態甚好，就趁新一年的工作開始前去旅行好好玩一番。鄭秀文約了一班朋友去北海道滑雪，而今次更是她滿心期待，因她從未踏足北海道。

 

（IG）

 

　　4年沒有去旅行，鄭秀文未出發先興奮，終於9天的旅行團終於展開，可惜「天氣不似預期」，卻連環到事故，她先表示：「在上機時Mi（鄭秀文暱稱）自己又突發肚痾又嘔，幸得溫柔的空姐施以援手。」幸好有驚無險，落機立即可以衝去玩。

 

 

　　落機後去到二世古，見到漫天飛雪，雖然不懂得滑雪，而且又沒有打算學，但把握機會在雪地前自拍打卡。可是，鄭秀文迎來另一變數，因為年邁母親急病入院，急得她要取消旅程，由9天的行程惟有縮短只得1日，要立即回港探望媽媽。在稍晚的時間，鄭秀文於IG上再報告平安。

 

（IG）

 

　　原來鄭秀文當晚抵達二世古不久，就收到家姐的電話，報告媽媽身體出現問題：「 肺部急性疾病，須（需）入院治療…..。」當晚不斷跟家人聯絡，到第二天仍然心情忐忑，所以鄭秀文決定立即訂機票回港。幸好媽媽的情況很好，很快便復原。這次令鄭秀文體回到人生充滿未知和變數，感激同行團友體諒，還笑言：「留一點遺憾下一次重臨會更期待。」

 

 

 

　　不少網民都留言安撫鄭秀文，表示將來時機到可以再去一次旅行，老友張寶華則以另類鼓勵說話支持，她寫道：「Have fun（玩得開心）。」曾任電視台新聞主播的張寶華，訪問過不少名人、政客、高官。2000年她訪問時任中國共產黨中央委員會總書記江澤民，對方曾回應張寶華的提問：「Too simple（太簡單），sometimes naive（有時幼稚）」，使張寶華被受關注。此事她亦不介意被重提，而且更以江澤民當年回應的金句作為個人YouTube頻道名稱。

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#張寶華 #旅遊 #好去處 #北海道 #鄭秀文 #娛樂 #女生 #二世古 #滑雪 #歌手 #演唱會 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk